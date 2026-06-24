A qué hora juega HOY Brasil contra Escocia por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Desde el gol de David Narey en España 1982 hasta el partido inaugural de Francia 1998, los duelos mundialistas entre Brasil y Escocia se convirtieron en un clásico del torneo hacia finales del siglo pasado. Ahora, en el Mundial 2026 volverán a enfrentarse en un partido decisivo de la fase de grupos. El partido EN VIVO HOY en Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El partido del Grupo C, en Miami, será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en el escenario más importante, lo que lo convierte en uno de los duelos más repetidos en la historia de la Copa del Mundo.

No es el más repetido en términos absolutos, ya que Brasil se ha enfrentado a Suecia siete veces, incluidas la final de 1958 y las semifinales de 1994.

También ha habido siete encuentros entre Argentina y Alemania o Alemania Occidental, tres de los cuales fueron finales.



Pero la 'seleção' y los escoceses se enfrentaron cuatro veces en Copas del Mundo entre 1974 y 1998, siempre en la fase de grupos. Después de todo, Escocia nunca ha superado la primera ronda.

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El gol de Narey en Sevilla sigue siendo un momento icónico de la Copa del Mundo, pero en realidad no tuvo el efecto deseado, ya que simplemente despertó a la Brasil de Sócrates y Zico, que remontó para ganar 4-1.

En 1974, en la entonces República Federal de Alemania, la Escocia de Kenny Dalglish empató sin goles con la Brasil de Jairzinho y Rivellino, y finalmente quedó eliminada por diferencia de goles.

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Un gol de última hora de Müller dio a Brasil la victoria por 1-0 en Turín durante Italia 1990, y en 1998 Escocia evitó que Ronaldo, Rivaldo y Bebeto marcaran, pero un autogol de Tom Boyd decidió el partido por 2-1 a favor de los entonces vigentes campeones mundiales.

Acción de juego en el encuentro entre Escocia vs. Marruecos, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

- ¿La quinta será la vencida?

Entonces, ¿podrá Escocia dar la sorpresa y finalmente vencer a Brasil en un Mundial?

"Brasil tiene una historia increíble y, obviamente, queremos romper esa racha este miércoles", dijo el defensa Jack Hendry, que comparte apellido con Colin Hendry, capitán de Escocia en aquel partido de 1998.

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Escocia espera hacer historia al clasificarse por primera vez para la fase eliminatoria tras comenzar su campaña con una victoria por 1-0 sobre Haití en Boston.

A eso le siguió una derrota por 1-0 ante Marruecos, pero un empate en este partido le aseguraría prácticamente el pase como uno de los ocho mejores terceros; de hecho, incluso podría avanzar con una derrota.

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"Si hay un rival contra el que jugar para llegar a la siguiente ronda, queremos hacerlo contra este tipo de equipos, así que va a ser un gran espectáculo", agregó Hendry.

"Escocia contra Brasil en Miami para hacer historia es algo con lo que uno sueña", dijo John McGinn, quien tenía apenas tres años cuando ambas selecciones se enfrentaron por última vez en el torneo.

Quizá el partido no tenga exactamente el mismo aura para Brasil, país con cinco títulos mundiales.

La Selección de Brasil es parcialmente líder del grupo C, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Solo piensa en avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible dentro del grupo. Para asegurarlo, necesitará una victoria, ya que tanto Brasil como Marruecos suman cuatro puntos.

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El último encuentro de Brasil contra Escocia fue un partido amistoso disputado en 2011 en Londres, en el que Neymar anotó dos goles en su tercer partido con la selección.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain fue una de las sorpresas de la lista de Carlo Ancelotti, pero no pudo participar en los dos primeros partidos por una lesión en la pantorrilla.

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Ya recuperado, Neymar, de 34 años y máximo goleador histórico de la 'Seleçao', podría aprovechar la baja de su compañero Raphinha, lesionado contra Haití, para tener sus primeros minutos en lo que ya ha anunciado como su cuarto y último Mundial.

A qué hora juega HOY Brasil contra Escocia por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV