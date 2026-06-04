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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Francia vs. Costa de Marfil, en juego de fogueo antes del Mundial 2026

A qué hora juega HOY Francia vs. Costa de Marfil, en juego de fogueo antes del Mundial 2026

Este jueves, en Nantes, Francia se enfrentará a Costa de Marfil, en juego de preparación antes de la Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Francia vs. Costa de Marfil.
Francia vs. Costa de Marfil.
AFP.

La Selección de Francia abandonó el miércoles el Centro Nacional de Fútbol (CNF) rumbo a Nantes, donde disputará su primer partido de preparación contra Costa de Marfil antes de recibir a Irlanda del Norte el lunes 8 de junio en Lille-Métropole. Este encuentro les permitirá recuperar la intensidad de un partido competitivo y distribuir el tiempo de juego, especialmente para los finalistas de la Liga de Campeones. 

"Tendré que gestionar la plantilla. Aunque vaya en contra de la forma de jugar del equipo, es el momento adecuado, ya que tenemos otro partido en cuatro días", declaró el seleccionador Didier Deschamps. "Este es solo el primer paso".

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Hora y dónde ver Francia vs. Costa de Marfil

Fecha: jueves 4 de junio.
Hora: 2:10 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Stade de la Beaujoire en Nantes, Francia.
Transmisión: ESPN - Disney Plus.

Una dura prueba contra un rival serio. "Costa de Marfil está entre las mejores selecciones de África y del mundo porque cuenta con jugadores de calidad, tanto jóvenes como experimentados, que militan en importantes clubes europeos", continuó Deschamps. "Recuerdo la última Copa Africana de Naciones que pude seguir, incluso asistí al partido entre Camerún y Costa de Marfil", añadió Koundé. "Son un muy buen equipo, un equipo físico, pero con jugadores habilidosos que saben marcar la diferencia, especialmente en las bandas. Prevemos un partido difícil".

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La llegada de la selección francesa y de su entrenador, que se formó en La Jonelière y comenzó su carrera profesional en el FC Nantes, supondrá un alivio para los seguidores del Norwich City, cuyo club acaba de descender a la Ligue 2. El Stade de la Beaujoire Louis-Fonteneau estará abarrotado para la ocasión.

Costa de Marfil se prepara para retomar su historia en la Copa del Mundo, competición en la que no participa desde 2014. Su ausencia de doce años se ha visto marcada, en particular, por dos títulos en la Copa Africana de Naciones de 2015 y, más recientemente, en la edición de 2023, que se celebraría en casa y que fue aplazada a 2024. Los jugadores de Emerse Faé aseguraron su plaza al terminar primeros del Grupo F en las eliminatorias de la zona africana.

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En su cuarta participación, los Elefantes, que nunca han superado la fase de grupos, intentarán alcanzar los dieciseisavos de final de este Mundial de 48 equipos. Se enfrentarán a Ecuador, Alemania y Curazao, sus rivales en el Grupo E. Si superan este obstáculo, podrían medirse con el segundo clasificado del Grupo I, Francia, a quien se enfrentan este jueves por la noche en un partido amistoso.

Una dura prueba contra la selección mejor clasificada en el ranking FIFA (Costa de Marfil ocupa el puesto 34) permitirá a Seko Fofana y sus compañeros medir su nivel. Posteriormente, los marfileños viajarán a Filadelfia, donde se encuentra su campamento base y donde disputarán dos de sus partidos de primera ronda. Allí tendrán la oportunidad de familiarizarse con Estados Unidos en un último partido de fogueo.

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