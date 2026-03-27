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Gol Caracol  / Baja confirmada en Argentina para el Mundial 2026; "sufrió rotura de ligamentos cruzados"

Baja confirmada en Argentina para el Mundial 2026; "sufrió rotura de ligamentos cruzados"

La delicada lesión del jugador se presentó en medio de un entrenamiento de 'la albiceleste', previo al partido preparatorio contra Mauritania de cara al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió una baja para el Mundial 2026
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sufrió una baja para el Mundial 2026
AFP

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