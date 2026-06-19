Argelia y su queja formal ante la FIFA por el arbitraje en el debut contra Argentina

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la FIFA por dos decisiones arbitrales durante el partido del Mundial 2026 que enfrentó el pasado miércoles a la selección del país magrebí con Argentina, en el que la 'albiceleste' se impuso por 3-0 con un triplete de Lionel Messi, informó este viernes el diario deportivo de Argelia Compétition.

El medio local, que dijo haber obtenido la información de fuentes oficiales, explicó que el organismo presentó un informe en el que cuestionó que Messi no haya sido sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak, tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

En su opinión el astro argentino debía haber recibido una "sanción disciplinaria". La FAF también denunció el codazo del argentino Alexis Mac Allister en el rosto del centrocampista argelino Ibrahim Maza, que tampoco recibió castigo por parte del colegiado.

Además, rechazó que Marciniak ni siquiera revisara en el VAR ninguna de las dos acciones contra jugadores del país norteafricano. La FAF consideró, según recoge Compétition, que los dos incidentes condicionaron el desarrollo del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, a su juicio, pudieron haber supuesto expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del partido con superioridad numérica.



Lionel Messi festejando anotación con la Selección de Argentina, frente a Argelia. Foto: AFP.

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Entre tanto, esta petición llega en un momento bastante fuerte en la cita mundialista, pues las polémicas arbitrales no pasan desapercibidas. Una de ellas fue en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde en el encuentro se presentaron 3 tarjetas rojas.

¿Cuando vuelven a jugar las selecciones de Argentina y Argelia?

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La 'albiseleste' deberá de enfrentar su segundo encuentro correspondiente al Grupo J, el próximo lunes 22 de junio frente el seleccionado de Australia. El encuentro se disputara en el estadio Dallas, en Texas, a las 12:00 p.m hora COL.

En el caso de la Selección de Argelia, se enfrentara ante el seleccionado de Jordania, quien llega de perder 3-1 ante los australianos. El partido será el mismo día en el que se enfrentara Argentina y Australia. El juego será en el estadio Bahía de San Francisco. California a las 10:00 p.m hora COL.