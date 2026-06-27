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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026, tras Argentina 3-1 Jordania

Así quedó la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026, tras Argentina 3-1 Jordania

El cuadro argentino no tuvo piedad con Jordania y, este sábado, los venció cómodamente, para cerrar con puntaje perfecto y ser líderes del grupo J.

Por: AFP
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31' y una pintura con balón detenido de Messi a los 80'. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

Lionel Messi con Argentina
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, anotó contra Jordania en el Mundial 2026
Gol Caracol

Tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi a Jordania

El DT Lionel Scaloni optó por reservar a Messi en el primer tiempo y a gran parte de su once titular, y presentó en el Dallas Stadium un equipo alternativo, en el que solo el portero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Lautaro Martínez se mantuvieron respecto a la estructura habitual.

Argentina fue dueña absoluta del balón, y Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone y Marcos Senesi, además de los autores de los goles, avisaron que tienen equipo de sobra para defender su título.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

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Sin embargo un descuido entre mediocampo y defensa permitió a los jordanos llegar con efectividad e inflar las redes del "Dibu".

La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

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Vea la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026:

Pos.EquipoPJGDPTS
1Argentina379
2Austria304
3Argelia3-24
4Jordania3-50
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