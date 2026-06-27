Así quedó la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026, tras Argentina 3-1 Jordania

Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31' y una pintura con balón detenido de Messi a los 80'. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

El DT Lionel Scaloni optó por reservar a Messi en el primer tiempo y a gran parte de su once titular, y presentó en el Dallas Stadium un equipo alternativo, en el que solo el portero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Lautaro Martínez se mantuvieron respecto a la estructura habitual.

Argentina fue dueña absoluta del balón, y Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone y Marcos Senesi, además de los autores de los goles, avisaron que tienen equipo de sobra para defender su título.



Lionel Messi con Argentina AFP

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Sin embargo un descuido entre mediocampo y defensa permitió a los jordanos llegar con efectividad e inflar las redes del "Dibu".

La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

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Vea la tabla de posiciones del grupo J, en el Mundial 2026: