Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Lionel Messi con Argentina

El laboratorio de Lionel Scaloni produjo este sábado en Dallas tres goles argentinos: dos de tiro libre y uno de penalti para vencer por 1-3 a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial con 30 minutos de juego en los que Lionel Messi marcó uno, se consolidó con 6 como máximo goleador del torneo y elevó a 19 su récord en la historia de todas las copas.

6 goles: Messi (Argentina)

4 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), Ousmane Dembélé (Francia)

3 goles: Harry Kane (Inglaterra), Brobbey (Países Bajos), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Sarr (Senegal)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cody Gakpo (Países Bajos), Elanga (Suecia), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzábal (España), Pepe (Costa de Marfil), Julián Quiñones (México), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza)

1 gol: Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), Ahmad Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Arda Guler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Raúl Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Nuno Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Luis Romo (México), Sadílek (República Checa), Mohamed Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Hélio Varela (Cabo Verde), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Ziko (Egipto).

Lionel Messi, jugador de Argentina. afp.

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El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano 'Dibu' Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

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Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar al actual campeón el liderato del Grupo J con pleno de 9 puntos.