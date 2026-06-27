Tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi a Jordania

Lionel Messi no se cansa de escribir páginas doradas en el fútbol. A pesar de haberlo ganado absolutamente todo, a nivel clubes y de selección, sigue haciendo de las suyas. Este sábado 27 de junio, en la victoria 1-3 de Argentina sobre Jordania, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se reportó inflando las redes.
Teniendo en cuenta que 'la albiceleste' ya estaba clasificada con anticipación, el director técnico, Lionel Scaloni, le dio descanso a 'la Pulga', empezando en el banco de suplentes. Sin embargo, para la parte complementaria, le dio minutos y 'el enano' no desaprovechó la oportunidad para volver a anotar, ampliando su leyenda.
En lo que va de la cita orbital, Lionel Messi completó seis tantos, de los cuales tres fueron contra Argelia, dos frente a Austria y uno a Jordania. Es así como, en la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales, se alejó, llegando a 19 y tomándole tres a Kylian Mbappé, de Francia, que también está en la carrera.
Posteriormente, el podio, en la tercera plaza, lo completa el alemán, Miroslav Klose, quien ya colgó los guayos y quedó con 16 también. De los actuales y que siguen vigentes, como el hombre del Inter Miami y el del Real Madrid, aparece Harry Kane. El delantero inglés es décimo, acumulando 11 anotaciones.
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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales
1. Lionel Messi (Argentina) - 19 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).
2. Kylian Mbappé (Francia) - 16 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
3. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
4. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
5. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).
10. Harry Kane (Inglaterra) - 11 goles (Mundial 2018, 2022 y 2026).