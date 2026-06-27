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Gol Caracol  / Tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi a Jordania

Tabla de máximos goleadores de los Mundiales, tras gol de Lionel Messi a Jordania

Después de haberle marcado a Argelia y Austria, Lionel Messi volvió a reportarse en la Copa del Mundo 2026 y sigue ampliando su leyenda en el fútbol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, anotó contra Jordania en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, anotó contra Jordania en el Mundial 2026
AFP

Lionel Messi no se cansa de escribir páginas doradas en el fútbol. A pesar de haberlo ganado absolutamente todo, a nivel clubes y de selección, sigue haciendo de las suyas. Este sábado 27 de junio, en la victoria 1-3 de Argentina sobre Jordania, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, se reportó inflando las redes.

Teniendo en cuenta que 'la albiceleste' ya estaba clasificada con anticipación, el director técnico, Lionel Scaloni, le dio descanso a 'la Pulga', empezando en el banco de suplentes. Sin embargo, para la parte complementaria, le dio minutos y 'el enano' no desaprovechó la oportunidad para volver a anotar, ampliando su leyenda.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr, Haaland y Mbappé
Gol Caracol

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En lo que va de la cita orbital, Lionel Messi completó seis tantos, de los cuales tres fueron contra Argelia, dos frente a Austria y uno a Jordania. Es así como, en la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales, se alejó, llegando a 19 y tomándole tres a Kylian Mbappé, de Francia, que también está en la carrera.

Posteriormente, el podio, en la tercera plaza, lo completa el alemán, Miroslav Klose, quien ya colgó los guayos y quedó con 16 también. De los actuales y que siguen vigentes, como el hombre del Inter Miami y el del Real Madrid, aparece Harry Kane. El delantero inglés es décimo, acumulando 11 anotaciones.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) - 19 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).
2. Kylian Mbappé (Francia) - 16 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
3. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
4. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
5. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).
10. Harry Kane (Inglaterra) - 11 goles (Mundial 2018, 2022 y 2026).

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