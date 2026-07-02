Así ve Jackson Martínez a la Selección Colombia, a horas de jugar con Ghana; "pueden llegar lejos"

La Selección Colombia se encuentra disputando el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canada y se ha convertido en uno de las equipos nacionales que más ha llamado la atención durante la cita orbital. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se consolidó como líder del Grupo K tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de igualar con la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo en la última jornada de la fase de grupos, acumulando 7 puntos.

Ahora, este viernes en los dieciseisavos de final, el seleccionado colombiano se enfrentará con Ghana, en Kansas City, a las 8:30 de la noche. Este duelo ha despertado gran interés entre los aficionados en nuestro país y también entre los que están siguiendo a los pupilos de Néstor Lorenzo en las sedes del Mundial.

En medio del buen momento que atraviesa el seleccionado ‘cafetero’, Jackson Martínez delantero ya retirado y que contó con una amplia experiencia internacional, recordó los momentos más importantes de su paso por la 'tricolor', al igual que su debut durante el Mundial Brasil 2014.

¿Cómo ve a la Selección Colombia en este Mundial 2026?

"Después de 2014 la gente se entusiasmó, y es natural. También es normal que ahora se les exija de una manera diferente a los jugadores y a la Federación para que Colombia vuelva a clasificar y competir en un Mundial. Pienso que esa ya es una expectativa permanente, porque así como antes la gente estaba acostumbrada a pasar muchos años sin ir a un Mundial, hoy ocurre todo lo contrario. Ahora se espera que Colombia siempre esté presente. Yo vivo en Europa y la gente ve a Colombia de una manera diferente en términos futbolísticos. Individualmente siempre hemos tenido muy buenos jugadores, pero como equipo nacional la imagen ha cambiado mucho. Colombia está muy bien considerada en Europa. Los medios de comunicación hablan muy bien de la Selección. Por eso este Mundial es muy importante para el país, porque creo que tenemos las herramientas para llegar lejos. ¿Qué tan lejos?... no lo sé, pero sí considero que contamos con los jugadores para hacer un gran Mundial".



¿Cómo ve actualmente el nivel de James Rodríguez en el Mundial 2026?

"Pienso que James es un competidor impresionante. Quien lo conoce o tuvo la oportunidad de ser su compañero sabe que a él le gusta competir. Es una persona muy trabajadora y siempre busca estar bien. Él mismo sabe que hubo un tiempo en el que físicamente no estuvo como él y como todos hubiéramos querido verlo. Pero si uno se percata, él dijo: "voy a llegar bien al Mundial". Y yo veo que trabajó para eso, y se nota en la cancha. Evidentemente, hoy veo en James a alguien mucho más maduro, con más juego y una mejor lectura dentro del campo. Pero no podemos esperar que haga exactamente lo mismo que hizo en 2014. Él ha tenido que superar muchas lesiones, pero siempre ha dado lo mejor cuando viste la camiseta de la Selección, incluso en los momentos más difíciles, tanto en lo mediático como en lo deportivo".

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Jackson Martínez y James Rodríguez en el Mundial 2014 Fotografía de: AFP

En esta Selección Colombia, ¿cuáles cree que son los jugadores más destacados?

"Todos los jugadores de la Selección son importantes, pero figuras como Luis Díaz están atravesando un nivel impresionante. También destaco a Arias, a quien, por decirlo de alguna manera, recuperamos para la Selección. Con su regreso al fútbol brasileño, volvió a jugar con alegría, ya que no estaba tan condicionado por un sistema táctico como ocurrió en Inglaterra, y está haciendo un excelente Mundial. Tener a un lateral como Muñoz también es algo muy positivo. Él tiene una mentalidad en la que siempre piensa en el gol. No hace falta decirle: “entra, ve al área”; es algo que él busca de manera natural. Muñoz tiene una gran capacidad ofensiva y un excelente entendimiento del juego. También Puerta está haciendo un muy buen papel. La verdad, me ha sorprendido la seguridad con la que juega".

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Selección Colombia en entrenamiento. FCF.

¿Qué mensaje le dejaría a la Selección Colombia en este Mundial?

"Que continúen paso a paso, seguros y unidos dentro de la cancha. Que sigan dando lo mejor de sí. Nosotros, desde acá, los estamos apoyando al máximo y deseamos que lleguen lo más lejos posible. Anhelo que lo que está haciendo esta Selección de 2026 quede en la memoria de las siguientes generaciones, así como ocurrió con la de 2014. Entonces, mucho ánimo, muchachos. Dios los guarde. Espero que puedan hacer un excelente Mundial y llegar lo más lejos posible, paso a paso".

¿Cómo fue el paso de Jackson Martínez en el Mundial de Brasil 2014?

Jackson Martínez; ex jugador de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 Fotografía de: AFP

Durante su carrera se presentó la oportunidad de debutar con la Selección Colombia y hacer parte de los seleccionados para el Mundial Brasil 2014 ¿Cómo fue ese momento?

"Para mí, el debut con la Selección Colombia fue una de las cosas más especiales y significativas. Aún más teniendo en cuenta que, si no me equivoco, fue uno de los pocos partidos de eliminatorias que la Selección disputó en Medellín. En ese momento llegué a ser uno de los jugadores más relevantes del fútbol colombiano. Entonces, recibir la convocatoria, disputar un partido oficial con la Selección de mayores, hacerlo en el estadio donde normalmente jugaba como local y marcar un gol importante para el equipo, fue algo muy grande".

Acción de juego de Jackson Martínez en la Selección Colombia del Mundial 2014 ante la Selección de Japón Fotografía de: AFP

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¿Cómo recuerda su doblete ante la Selección de Japón en el Mundial 2014?

"En su momento lo llegué a sentir como algo muy bonito, e incluso hasta el día de hoy sigue siendo así. A pesar de que no me encontraba en mi mejor momento y no tuve los minutos que me hubiera gustado tener con la Selección, las personas cuando me ven, recuerdan ese partido con mucho cariño y agradecimiento. Creo que a cada uno le llega su momento, y el mío fue en el partido ante Japón. Pude jugar, responder en una posición en la que no soy experto, pero entendiendo el juego, y lograr anotar dos goles en un mismo partido, con dos asistencias de James, fue algo muy especial".

Actualmente, el exfutbolista chocoano, de 39 años, ha enfocado su vida en la formación de jóvenes, una etapa que comenzó a planear incluso antes de poner fin a su carrera como futbolista. Aunque la música sigue siendo una parte importante de su vida, la considera una herramienta para compartir un mensaje de fe, esperanza y reflexión, más que su principal actividad profesional.

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Convencido de que su experiencia puede servir a las nuevas generaciones, ha comenzado a participar entrenamientos y espacios de formación para jóvenes, con el propósito de transmitir no solo conocimientos deportivos, sino también principios de liderazgo y disciplina.