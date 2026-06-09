Atlético de Madrid se burló de Real Madrid, luego de conocer su oferta por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid bromeó este martes con la oferta de 150 millones de euros (173,2 millones de dólares) hecha por el Real Madrid por su delantero argentino Julián Álvarez. El conjunto 'rojiblanco' reposteó en su cuenta oficial de X el comunicado del Real Madrid con varios emoticonos riéndose.

El Atlético publicó además una serie de "aclaraciones" en tono de broma para rechazar la oferta del conjunto merengue. "1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es", publicó el Atlético en su cuenta de X.

El Atlético recordaba así el desmentido que hizo el 29 de mayo también en tono jocoso de una supuesto interés del Barcelona por el delantero argentino. Los 'rojiblancos' aluden asimismo a cuando el papa León XIV afirmó en el avión que le llevaba a España que era del Real Madrid, aunque luego también añadió "y del Atleti".

"P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!", cerró en su cuenta de X el Atlético. El Real Madrid anunció este martes haber realizado una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, que el Atlético rechazó. Según el club merengue, los colchoneros les remitieron a la cláusula de rescisión del jugador de 500 millones de euros (577 millones de dólares).



Promesa electoral

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El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había avanzado la pasada semana, en plena campaña electoral, que si seguía al frente del conjunto merengue haría "una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador".

Esta oferta "sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones por lo menos", añadió Pérez, en una entrevista en la televisión Cuatro el jueves pasado.

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Según la web especializada Transfermarkt, los fichajes más caros del Real Madrid hasta ahora han sido el inglés Jude Bellingham por 127 millones de euros (146 millones de dólares) y el belga Eden Hazard por 120 millones de euros (138 millones de dólares).

Florentino Pérez; presidente del Real Madrid AFP

El presidente del Real Madrid, que acababa de apuntar los fichajes de los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, sólo precisó entonces que el misterioso jugador sería "de la media (mediocampo) para arriba". Estas declaraciones dispararon las especulaciones en los últimos días con nombres que iban desde los jugadores del PSG Vitinha y Joao Neves al extremo francés del Bayern Munich, Michael Olise.