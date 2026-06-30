Bélgica vs. Senegal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Ni Bélgica ni Senegal figuran entre los favoritos al Mundial 2026, no es su exigencia ni su presión; mientras uno anhela tiempos mejores, otra aún reivindica la legalidad de su triunfo en la final de la Copa África y ambas se enfrentan en Seattle para aprovechar una ocasión evidente para llevar su ambición más allá en el torneo.

Sin nada que perder, sin ponerse límites, ambos se miden con diferentes características, pero con la seria advertencia de las cualidades rivales. “Será uno de los partidos más difíciles que vamos a jugar. Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y físicamente pueden marcar la diferencia. Para nosotros será un gran desafío en cuanto a intensidad”, avisó Romelu Lukaku de su oponente.

¿Cómo llega el seleccionado de Bélgica al encuentro?

Bélgica fue primera de su grupo. Pero ni su apabullante victoria final por 1-5 contra la débil Nueva Zelanda ni tal posición de líder disimulan los vaivenes con los que se ha movido en el torneo, al filo de la caída hasta que se midió al equipo más endeble de su cuarteto, cuando sí demostró esa superioridad que pusieron en duda tanto Egipto como Irán, con sendos empates.



El conjunto de Rudi García ha sido invencible en sus últimos 16 duelos, pero tal secuencia de resultados tampoco calma las inquietudes que sobrevuelan a los 'Diablos Rojos' desde hace tres años y medio, desde el fiasco en Catar 2022, en el fin de ciclo de Roberto Martínez que dio paso a la turbulenta etapa de Domenico Tedesco y que giró hacia un esperanzador reinicio con el seleccionador francés de 62 años.

Publicidad

Le falta gol a Bélgica. Necesita más de Romelu Lukaku, que, tras una campaña en la que se ha perdido 44 partidos por lesión, está más para ser un recurso mediados los encuentros que para asumir los 90 minutos completos de un partido. Ha sido titular en uno de los tres duelos de la primera fase, pero no funcionó cuando jugó desde el principio en el 0-0 contra Irán.

Sí lo ha hecho como reserva, cuando entró contra Egipto para provocar el empate a los 14 segundos desde su irrupción en el campo y cuando dispuso de más recorrido ante Nueva Zelanda: entró en el 85 y marcó de cabeza en el 86. Son 91 goles en 129 choques con la selección belga. De estar completamente en ritmo competitivo, sería indudable en el once titular.

Kevin de Bruyne, jugador de la Selección de Bélgica AFP

Publicidad

Entre Charles de Keteleare, sin gol aún en este Mundial, y Lukaku jugará uno en la delantera, secundado por detrás, en la desbordante línea de tres formada por Leandro Trossard, Kevin de Bruyne y Jeremy Doku, a la que se suman desde el medio centro tanto Hans Vanaken como Youri Tielemans.

La portería la protege Thibaut Courtois, cuyo valor para Bélgica cada vez es más incalculable, como ha quedado demostrado de nuevo en este torneo, el cuarto y último Mundial del guardameta, salvo giro de los acontecimientos en una decisión casi tomada.

También lo necesitará Bélgica este miércoles contra Senegal, que no se conforma tampoco con haber llegado a las eliminatorias. En su caso lo hizo a última hora, como tercera del grupo que compartía con Francia, que la ganó por 3–1, y Noruega, que se impuso por 3-2. Su goleada a Irak (5-0) la reservó un sitio entre los ocho mejores terceros y en dieciseisavos de final.

Así llega la Selección de Senegal al duelo

Publicidad

Casi a la par ambas selecciones en valor de mercado (478 de Senegal a 547 de Bélgica, según la web especializada Transfermarkt) y enfrentadas por primera vez en su historia, se presupone un partido abierto, con jugadores de sobra en Senegal para sentirse a la altura de su adversario, con Sadio Mané, a sus 34 años, como líder del grupo.

Su máximo goleador en este Mundial es Ismaila Sarr, con tres de los siete tantos que ha anotado su equipo hasta ahora. Otros dos son del centrocampista del Villarreal Pape Gueye, indispensables para la clasificación para esta ronda actual. Nico Jackson o Iliman Ndiaye también figura en su potente nómina de futbolistas ofensivos.

Gol de Ismaïla Sarr en Senegal AFP

Publicidad

No se prevé disponible el portero Edouard Mendy, por una lesión en la rodilla por la que ha viajado incluso a Yeda, en Arabia Saudí, para ser supervisado por los médicos de su club, antes de reincorporarse al Mundial.

Senegal ha perdido sus dos últimos compromisos contra rivales europeos, las citadas Francia y Noruega, aunque hace un año se impuso por 1-3 a Inglaterra. Una demostración de la capacidad del equipo, que desafía a Bélgica por una plaza en octavos. Allí aguardan Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.

Bélgica vs. Senegal, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Bélgica vs. Senegal, partido del Mundial 2026 Fotografías de: AFP

Fecha: miércoles 1 de julio de 2026.

Instancia: dieciseisavos de final.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Seattle Stadium , en Seattle, Estados Unidos.

TV: DSports y DGO

ONLINE: www.golcaracol.com