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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo I del Mundial 2026, tras Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak

Tabla de posiciones del grupo I del Mundial 2026, tras Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak

Este viernes, el telón del grupo I se cerró con una victoria de Francia sobre Noruega y una 'paliza' de Senegal contra Irak, en la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak - Mundial 2026.
Noruega 1-4 Francia y Senegal 5-0 Irak - Mundial 2026.
AFP.

La selección de Francia entra en dieciseisavos de final como primera del grupo I, con Noruega como segunda y enfrentada en esa ronda a Costa de Marfil, mientras que Senegal espera resultados para comprobar si le vale o no con tres puntos para avanzar entre las ocho mejores terceras a las eliminatorias del Mundial 2026.

El conjunto galo, primero con pleno de nueve puntos, aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Paraguay, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o incluso España), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el martes 30 de junio.

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Ese mismo día también está previsto el Noruega-Costa de Marfil en Dallas.

Tabla de posiciones del grupo I del Mundial 2026

POSICIÓNEQUIPOSPJVEDDGGOLESPUNTOS
1🇫🇷 Francia3300+810:29
2🇳🇴 Noruega3201+18:76
3🇸🇳 Senegal3102+28:63
4🇮🇶 Irak3003-111:120
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