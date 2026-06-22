Bombazo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid; "quiero una transferencia y cumplir mi sueño"

Julián Álvarez, internacional argentino del Atlético de Madrid, expresó este lunes que ya ha hablado con la gente del club rojiblanco, señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” y remarcó que quiere “cumplir” su “sueño”, sin mencionar el destino deseado.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid, además del Arsenal, han transmitido su interés en el fichaje del atacante, por el que el club rojiblanco se ha remitido a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League Getty Images

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, contestó el atacante a ‘ESPN’ al término del encuentro de la segunda jornada del Mundial 2026 entre Argentina y Austria.



“¿Si hay algo bueno te vas?”, le pregunta el entrevistador.

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Y Julián Alvarez contesta: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

El atacante argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, con una cláusula de 500 millones de euros, a la que se ha remitido constantemente el club rojiblanco, que ha manifestado reiteradamente que el delantero no está en venta y que, por ello, no valorarán ofertas por él.

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En cualquier caso, es la primera vez que Julián Alvarez transmite en público su deseo de marcharse del Atlético de Madrid, al que llegó hace dos años desde el Manchester City y con el que ha marcado 49 goles en 106 encuentros a lo largo de estas dos temporadas.