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Gol Caracol  / Breel Embolo no perdonó a Argelia: vea su gol con Suiza en el Mundial 2026

Breel Embolo no perdonó a Argelia: vea su gol con Suiza en el Mundial 2026

Impresionante jugada de Johan Manzambi, dejando en el camino a varios jugadores y dejándole el tanto servido a Breel Embolo, que no perdonó adentro del área.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Breel Embolo celebra su gol con Suiza contra Argelia en el Mundial 2026
Breel Embolo celebra su gol con Suiza contra Argelia en el Mundial 2026
AFP

Breel Embolo está siendo una de las figuras de Suiza en el Mundial 2026. Después de haberle anotado a Catar, en fase de grupos, se volvió a reportar este 2 de julio, por los dieciseisavos de final, contra Argelia.

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Cuando transcurría el minuto 10, Johan Manzambi se hizo con la pelota, dejó en el camino a cuanto rival se le cruzó en el camino, envió un centro y le dejó el gol servido a Embolo, que solo la empujó.

Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
AFP

Vea el gol de Breel Embolo con Suiza vs Argelia en el Mundial 2026

Suiza y Argelia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
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