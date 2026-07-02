Breel Embolo no perdonó a Argelia: vea su gol con Suiza en el Mundial 2026

Breel Embolo está siendo una de las figuras de Suiza en el Mundial 2026. Después de haberle anotado a Catar, en fase de grupos, se volvió a reportar este 2 de julio, por los dieciseisavos de final, contra Argelia.

Cuando transcurría el minuto 10, Johan Manzambi se hizo con la pelota, dejó en el camino a cuanto rival se le cruzó en el camino, envió un centro y le dejó el gol servido a Embolo, que solo la empujó.

Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza AFP

Vea el gol de Breel Embolo con Suiza vs Argelia en el Mundial 2026

¡GOL DE SUIZA!



Gran jugada de Manzambi para la aparición de Embolo y los helvéticos le ganan 1-0 a Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJrUhgV88x — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026