Breel Embolo no perdonó a Argelia: vea su gol con Suiza en el Mundial 2026

Breel Embolo está siendo una de las figuras de Suiza en el Mundial 2026. Después de haberle anotado a Catar, en fase de grupos, se volvió a reportar este 2 de julio, por los dieciseisavos de final, contra Argelia.
Cuando transcurría el minuto 10, Johan Manzambi se hizo con la pelota, dejó en el camino a cuanto rival se le cruzó en el camino, envió un centro y le dejó el gol servido a Embolo, que solo la empujó.
Vea el gol de Breel Embolo con Suiza vs Argelia en el Mundial 2026
¡GOL DE SUIZA!— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
Gran jugada de Manzambi para la aparición de Embolo y los helvéticos le ganan 1-0 a Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJrUhgV88x
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🔴 Suiza vs. Argelia, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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