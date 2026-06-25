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Gol Caracol  / Cabo Verde vs. Arabia Saudita, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego del grupo H del Mundial

Cabo Verde vs. Arabia Saudita, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego del grupo H del Mundial

Este viernes, en el NRG Stadium de Houston, la Selección Cabo Verde busca esa posibilidad de seguir en carrera en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Cabo Verde vs. Arabia Saudita se enfrentan en el Mundial 2026.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita se enfrentan en el Mundial 2026.
AFP

La selección de Cabo Verde se mide este viernes en Houston con Arabia Saudita con la posibilidad de hacer historia y de clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa en este Mundial 2026, con un ojo puesto en Guadalajara, donde España juega contra Uruguay.

El grupo llega a la última jornada con España como líder, con 4 puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 ante Arabia Saudita, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con 2 unidades, pero con los sudamericanos por delante por un mejor balance anotador. Arabia cierra la tabla con 1 punto y una diferencia de goles muy negativa.

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¿Cómo se encuentras las selecciones del grupo H?

Esta situación deja todo abierto: España todavía no tiene asegurado matemáticamente el primer puesto, Uruguay y Cabo Verde dependen de sí mismos para pelear por la clasificación directa, y Arabia está obligada a ganar para no quedar definitivamente fuera.

Así, el partido del NRG Stadium de Houston adquiere alta relevancia no solo para Cabo Verde y Arabia, sino también para Uruguay y hasta España. La Roja es dueña de su destino y con una victoria ante Uruguay estará segura del pase de ronda como líder del grupo. Sin embargo, si España empata o pierde, cada gol que se marque en Houston puede alterar el orden final del grupo.

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Una victoria amplia de Cabo Verde podría incluso arrebatarle el primer lugar a los de Luis de la Fuente, mientras que un triunfo africano combinado con una derrota española relegaría a los campeones de Europa a la tercera plaza.

Selección de España
Selección de España
AFP

¿Cómo llega Cabo Verde al encuentro?

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Cabo Verde alcanzaría los cinco puntos con una victoria y en función de lo que ocurra en el España–Uruguay, podría asegurar su presencia en la siguiente ronda. El empate no le sirve a nadie y reduciría notablemente las opciones de clasificación de Arabia y Cabo Verde.

El seleccionado saudí afronta el choque con una única opción: ganar. Su derrota abultada ante España le ha dejado con una diferencia de goles muy negativa y con la obligación de sumar tres puntos para alimentar alguna esperanza de clasificación, ya sea como segundo de grupo o dependiendo de la tabla de terceros.

Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026.
AFP.

Los focos también apuntan a la portería de Cabo Verde, donde Vozinha se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de este Mundial gracias a sus actuaciones decisivas. El guardameta ha sostenido a su selección en momentos críticos, con intervenciones de mérito ante España que permitieron a los africanos firmar un empate histórico y mantener vivo el sueño de la clasificación.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo H del Mundial 2026

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Fecha: viernes 26 de junio.
Jornada: Tercera fecha del Grupo H.
Hora: 7:00 p.m. Hora COL.
Estadio:Houston, Houston, Estados Unidos.
TV: DGO, DSports.
ONLINE: www.golcaracol.com

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