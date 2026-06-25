Cabo Verde vs. Arabia Saudita, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego del grupo H del Mundial

La selección de Cabo Verde se mide este viernes en Houston con Arabia Saudita con la posibilidad de hacer historia y de clasificarse por primera vez a la fase de eliminación directa en este Mundial 2026, con un ojo puesto en Guadalajara, donde España juega contra Uruguay.

El grupo llega a la última jornada con España como líder, con 4 puntos y una diferencia de goles muy favorable gracias al 4-0 ante Arabia Saudita, seguida por Uruguay y Cabo Verde, ambos con 2 unidades, pero con los sudamericanos por delante por un mejor balance anotador. Arabia cierra la tabla con 1 punto y una diferencia de goles muy negativa.

¿Cómo se encuentras las selecciones del grupo H?

Esta situación deja todo abierto: España todavía no tiene asegurado matemáticamente el primer puesto, Uruguay y Cabo Verde dependen de sí mismos para pelear por la clasificación directa, y Arabia está obligada a ganar para no quedar definitivamente fuera.



Así, el partido del NRG Stadium de Houston adquiere alta relevancia no solo para Cabo Verde y Arabia, sino también para Uruguay y hasta España. La Roja es dueña de su destino y con una victoria ante Uruguay estará segura del pase de ronda como líder del grupo. Sin embargo, si España empata o pierde, cada gol que se marque en Houston puede alterar el orden final del grupo.

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Una victoria amplia de Cabo Verde podría incluso arrebatarle el primer lugar a los de Luis de la Fuente, mientras que un triunfo africano combinado con una derrota española relegaría a los campeones de Europa a la tercera plaza.

Selección de España AFP

¿Cómo llega Cabo Verde al encuentro?

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Cabo Verde alcanzaría los cinco puntos con una victoria y en función de lo que ocurra en el España–Uruguay, podría asegurar su presencia en la siguiente ronda. El empate no le sirve a nadie y reduciría notablemente las opciones de clasificación de Arabia y Cabo Verde.

El seleccionado saudí afronta el choque con una única opción: ganar. Su derrota abultada ante España le ha dejado con una diferencia de goles muy negativa y con la obligación de sumar tres puntos para alimentar alguna esperanza de clasificación, ya sea como segundo de grupo o dependiendo de la tabla de terceros.

Uruguay vs. Cabo Verde - Mundial 2026. AFP.

Los focos también apuntan a la portería de Cabo Verde, donde Vozinha se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de este Mundial gracias a sus actuaciones decisivas. El guardameta ha sostenido a su selección en momentos críticos, con intervenciones de mérito ante España que permitieron a los africanos firmar un empate histórico y mantener vivo el sueño de la clasificación.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo H del Mundial 2026

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Fecha: viernes 26 de junio.

Jornada: Tercera fecha del Grupo H.

Hora: 7:00 p.m. Hora COL.

Estadio:Houston, Houston, Estados Unidos.

TV: DGO, DSports.

ONLINE: www.golcaracol.com

Cabo Verde vs. Arabia Saudí se enfrentan en el Mundial 2026 AFP