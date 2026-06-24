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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

Se cerró el telón de esta zona del Mundial 2026 y, con ello, se conocieron dos nuevos clasificados a los dieciseisavos de final, mientras que el tercero espera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
AFP

La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final. A pesar de que algunas selecciones ya habían asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, en varios grupos fue necesario esperar hasta la última fecha. Prueba de ello fue lo ocurrido en el grupo B, donde se vivió una jornada apasionante para saber quiénes y el orden en el que avanzarían.

Ambos compromisos se disputaron a la misma hora con el fin de mantener el fair play. Así las cosas, en el estadio BC Place Vancouver, Suiza derrotó 2-1 a los anfitriones, Canadá, con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, mientras que Promise David descontó. Ese resultado sembró a los suizos de primeros y a los canadienses en el segundo lugar.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Catar, gracias a las anotaciones de Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić y un tanto en propia portería de Sultan Al-Brake. Para los cataríes quien infló las redes fue Hassan Al-Haidos. Por lo que, con ese marcador, el equipo de Edin Dzeko quedó de tercero y aguarda por saber si le alcanza para ser uno de los ocho mejores terceros que clasifican.

Kerim Alajbegović, jugador de Bosnia.
Gol Caracol

Vea el gol de Kerim Alajbegović en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

1. Suiza - 7 pts. (+4)
2. Canadá - 4 pts. (+5)
3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)
4. Catar - 1 pts. (-8)

Bosnia vs. Catar
Acción de juego entre Bosnia vs. Catar
AFP

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Resultados del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Catar 1-1 Suiza

Fecha 2

  • Canadá 6-0 Catar
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Fecha 3

  • Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar
  • Suiza 2-1 Canadá
Suiza vs. Canadá
Celebración de Suiza ante Canadá
AFP

¿Contra quiénes jugarían Suiza y Canadá en dieciseisavos de final?

Los suizos, al terminar primeros en su zona, se enfrentarán con el tercero de los grupos E, F, G, I o J, es decir, en este momento, serían Ecuador, Suecia, Bélgica, Senegal o Argelia, mientras que los canadienses, que son anfitriones del Mundial 2026, jugarán contra el segundo del grupo A, que corresponde, por ahora, a Corea del Sur.

Definición en el grupo B del Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva la definición del grupo B del Mundial 2026; Suiza y Canadá, clasificados a la siguiente ronda

Gol de Promise David con Canadá
Gol Caracol

Canadá reaccionó con Promise David; Vea el gol del descuento frente a Suiza, por el Mundial 2026

Gol de Rubén Vargas con Suiza
Gol Caracol

Vea el gol de Rubén Vargas en Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026

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