Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final. A pesar de que algunas selecciones ya habían asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, en varios grupos fue necesario esperar hasta la última fecha. Prueba de ello fue lo ocurrido en el grupo B, donde se vivió una jornada apasionante para saber quiénes y el orden en el que avanzarían.

Ambos compromisos se disputaron a la misma hora con el fin de mantener el fair play. Así las cosas, en el estadio BC Place Vancouver, Suiza derrotó 2-1 a los anfitriones, Canadá, con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi, mientras que Promise David descontó. Ese resultado sembró a los suizos de primeros y a los canadienses en el segundo lugar.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Catar, gracias a las anotaciones de Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić y un tanto en propia portería de Sultan Al-Brake. Para los cataríes quien infló las redes fue Hassan Al-Haidos. Por lo que, con ese marcador, el equipo de Edin Dzeko quedó de tercero y aguarda por saber si le alcanza para ser uno de los ocho mejores terceros que clasifican.

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026

1. Suiza - 7 pts. (+4)

2. Canadá - 4 pts. (+5)

3. Bosnia y Herzegovina - 4 pts. (-1)

4. Catar - 1 pts. (-8)



Acción de juego entre Bosnia vs. Catar AFP

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Resultados del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1



Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Catar 1-1 Suiza

Fecha 2



Canadá 6-0 Catar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Fecha 3



Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar

Suiza 2-1 Canadá

Celebración de Suiza ante Canadá AFP

¿Contra quiénes jugarían Suiza y Canadá en dieciseisavos de final?

Los suizos, al terminar primeros en su zona, se enfrentarán con el tercero de los grupos E, F, G, I o J, es decir, en este momento, serían Ecuador, Suecia, Bélgica, Senegal o Argelia, mientras que los canadienses, que son anfitriones del Mundial 2026, jugarán contra el segundo del grupo A, que corresponde, por ahora, a Corea del Sur.