Carlo Ancelotti sorprendió al explicar por qué Neymar no entró en Brasil frente a Japón

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que una de las razones por las que su equipo pudo superar a Japón tras ir abajo en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial, fue que no perdió la paciencia.

“Encajamos un gol, pero el equipo no perdió la paciencia. Estaba bien en el primer tiempo, forzamos un poco más en la segunda parte y al final todo salio bien”, dijo Ancelotti al término del partido jugado en Houston.

A propósito del acierto a la hora de mantener en la titular a Casemiro, autor del gol del empate, y dar entrada a Gabriel Martinelli, quien firmó el triunfo, aseguró que su grupo tiene "muchos recursos en la cancha y el banquillo".

"Es bueno que los jugadores individualmente están en muy buen nivel y trabajan juntos”, apostilló.



Preguntado sobre por qué no ingresaron Neymar y Endrick, dijo que se había planteado dar ingreso en la prórroga a la estrella del Santos.

Publicidad

"Hablé con él y le dije: si aún no hemos empatado el partido, entras en el 60 o el 65. Empatamos y no quería cambiar la estructura porque teníamos el control del juego”, puntualizó.

Neymar Jr con Selección de Brasil AFP

La selección de Brasil estuvo contra las cuerdas este lunes en Houston contra Japón, pero un gol de cabeza de Casemiro y uno de Gabriel Martinelli en el minuto 96 le dieron un vital triunfo por 2-1 que envió al equipo de Carlo Ancelotti a los octavos de final del Mundial en un final de infarto.

Publicidad

Japón saboreó una hazaña para la historia cuando se adelantó de la mano de Kaishu Sano a la media hora, pero Brasil, con un enorme sufrimiento, consiguió dar la vuelta al marcador en la segunda mitad para prolongar su camino en el Mundial.

La Canarinha, en la que Neymar Junior estuvo en el banquillo los noventa minutos, será rival de una entre Noruega y Costa de Marfil en los octavos de final.

Llegará a esa ronda con enorme alivio, pero también con deberes por hacer tras una actuación globalmente gris y rescatada con más orgullo que técnica.