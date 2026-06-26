Carlos Queiroz y una contundente denuncia en el Mundial 2026; le tiró con todo al VAR

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, criticó este viernes la falta de aplicación del VAR tras el penal que, a su juicio, debió concederse a su equipo en el empate 0-0 contra Inglaterra, en una jugada no fue revisada por el juez ni por la videoasistencia.

"El VAR debería estar ahí para ayudar a los árbitros", declaró el técnico portugués.

En el minuto 78 del partido disputado el miércoles en Foxborough, Massachusetts, el delantero ghanés Prince Adu cayó dentro del área tras una acción con el defensa inglés Ezri Konsa, cuando encaraba solo al portero y con el marcador 0-0.

El árbitro hondureño Said Martínez no señaló falta, pero tampoco acudió al VAR para revisar la jugada.



"Ya deberíamos estar clasificados con seis puntos; somos buenos en los penales", explicó el técnico portugués, en referencia a esa acción.

⚠️DEBIÓ SANCIONARSE PENAL PARA GHANA🇬🇭



Ezri Konsa asumió el riesgo al lanzarse sobre Prince Adu y nunca llegó a tocar el balón⚽



El defensor inglés🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 derribó claramente a su adversario.



No hubo llamado🖥️pic.twitter.com/fk2ScI1gti — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) June 24, 2026

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"El VAR se introdujo en 2016 y se utilizó por primera vez en el Mundial de Rusia 2018. No hay excusa ni razón para que no mejore, y es hora de que la FIFA analice lo sucedido desde entonces", explicó el entrenador.

El sistema de videoarbitraje (VAR) "está diseñado para ayudar a los árbitros a dirigir los partidos y tomar las decisiones correctas. Espero que mejore en los próximos años", concluyó.

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El delantero Antoine Semenyo también lamentó que los jugadores ghaneses no hubieran presionado más al árbitro para que revisara la jugada.

"Los jugadores deben enfrentarse al árbitro para quejarse. Debemos ser más insistentes con los árbitros, insistir más, porque es muy frustrante que la jugada no haya sido revisada por el VAR".

Queiroz, que disputa su cuarto Mundial como seleccionador, ya había ironizado sobre la actuación del videoarbitraje tras el encuentro del miércoles.

"¿Sigue funcionando el VAR en el Mundial? Lo dudo, el VAR se ha ido a tomar un café", había dicho entonces, al insistir en que "era claramente penal".