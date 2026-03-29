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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación final En los Campos de Flandes 2026; Jasper Philipsen, campeón

Clasificación final En los Campos de Flandes 2026; Jasper Philipsen, campeón

Este domingo, el belga Jasper Philipsen ganó la clásica En los Campos de Flandes con un sensacional esprint. Tobias Andresen y Christophe Laporte completaron el podio.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Jasper Philipsen, ciclista belga.
Jasper Philipsen, ciclista belga.
Getty Images.

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