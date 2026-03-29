Clasificación final En los Campos de Flandes 2026; Jasper Philipsen, campeón

El belga Jasper Philipsen (Alpecin), en un sorprendente final, se ha impuesto en la 88 edición de la clásica belga En los Campos de Flandes, anteriormente llamada Gante-Wevelgem, disputada a través de 240,9 km, en la que su compañero y gran favorito Van der Poel no pudo aprovechar una fuga con Van Aert para poner su nombre en el historial de la prueba.

Philipsen llegó a tiempo justo para alzar los brazos como vencedor de la carrera flamenca disputada entre Middelkerke y Wevelgem, en la que hubo grandes emociones. Atrapados dentro del último km Van der Poel, Van Aert y el belga Segaert, que se había unido en la escapada desde el pelotón, se desencadenó la llegada masiva.

El compañero de Van der Poel vengó a su jefe de filas con una demostración de velocidad, alzando los brazos ante el danés Tobias Lund (Decathlon) y el francés Chrsitophe Laporte (Visma), dando tiempo al primer pelotón en 5h.07.48, a una media de 46,9 km/hora.

Gran victoria para Philipsen (Mol, 28 años), reciente ganador de la Nokere Koerse, ganador de 10 etapas en el Tour y 6 en la Vuelta entre sus 60 triunfos. En esta ocasión alivió la frustada intentona de Van der Poel, incapaz de llevarse el triunfo a pesar de haber unido fuerzas con su gran rival Van Aert.



Escapada controlada, el viento en De Moeren no decide

El pelotón dio luz verde a una escapada de 8 corredores que consideraba inocua para los intereses de los favoritos. Se animaron a intentar el golpe De Bondt, Biesterbos, Johansen, Charret, Hesters, Vercouillie, De Vries y Mouris. Un proyecto poco preocupante, de ahí el permiso para los rebeldes de recaudar 5 minutos de ventaja camino de la zona más temida: De Moeren, donde el viento cruzado a veces dicta sentencia.



El equipo Visma forzó la máquina en De Moeren, buscando la rotura del pelotón, hecho que logró con ayuda del Red Bull, quedando el gigante Filippo Ganna atrapado en la trampa. El gran grupo abandonó la zona costera después de los tramos adoquinados de Beauvoordestraat y Veurnestraat y del paso por Ypres.

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El grupo se encontraba a 1.20 minutos de la fuga, quedaba el aliciente de la segunda mitad, en la parte montañosa del recorrido, camino de Wevelgem, con 9 colinas por el sur de Flandes Occidental. No entró en ese espacio el colombiano Sebastián Molano (UAE), retirado.



Las colinas despiertan los ataques, aparecen los favoritos

La fuga empezó a languidecer con las primeras cotas y tramos adoquinados, donde se desataron los ataques. Nombres destacados lo intentaron, como Stuyven o Laporte, hombres a marcar.

Tras el Monteberg y Kemmelberg los principales favoritos, con Van der Poel y Van Aert entre ellos rodaban en un primer sector que conectó con la aventura a 57 km de meta. Los primeros ataques serios de los ilustres en el segundo paso por el Kammelberg (0,4 km al 10 por ciento) propiciaron un grupo cabecero de 8 hombres.

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Delante quedaron Van der Poel, Van Aert, dos hombres del UAE, Johansen y Vermeesch y 4 de la escapada inicial. A 43 de meta ya se habían retirado 20 corredores, incluido Iván García Cortina (Movistar).



Van der Poel y Van Aert se quedan a solas en el Kemmelberg

En el siguiente paso por el Kemmelberg (0.8km al 9.7 %) entraron en escena los 2 gigantes del pelotón, los candidatos, para protagonizar el duelo más esperado. Arrancó Van Aert en los adoquines, le siguió Van der Poel y comenzó la historia de una persecución de todos contra dos.

Los dos fenómenos tampoco asestaron un rápido golpe de gracia, sino que abrieron una distancia de 15-20 segundos sobre un numeroso grupo que trataba de atrapar al dúo estelar. Ambos se entendieron, no les quedaba otra si querían discutir el triunfo entre ellos, pero faltaba el remate.



Ni Van der Poel ni Van Aert, Philipsen aprovecha el esprint y gana

Nada estaba resuelto. Lo que parecía un diálogo entre dos se complicaba. Tan solo 11 segundos a 5,5 de meta. Si alguien atacaba por detrás tendría opciones, y lo intentó el belga Segaert saltando del pelotón, con el premio de contactar a 4 de meta. Ya eran tres.

Escena desconcertante a medida que se acercaba el pelotón al trío de cabeza. A 1.500 metros apenas 6 segundos de adelanto, y poco después Van der Poel y Van Aert son atrapados, no así Segaert, quien tiró de orgullo y saltó por el triunfo.

Pero Segaert también sufría desgaste y se vio superado por el pelotòn en la recta de meta. Allí imperó la locura. Lanzó el esprint Tobias Lund, pero apareció Jasper Philipsen para tomar el protagomismo del Alpecin y alzarse con la victoria 60 para su palmarés. No ganó el jefe Van der Poel, que sigue sin poner su nombre en el historial de esta carrera, pero le sustituyó con honores Philipsen.

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Philipsen sucedió en el palmarés al doble vencedor de 2024 y 2025, el danés Mads Pedersen, ausente esta vez por enfermedad.



Clasificación final En los Campos de Flandes 2026