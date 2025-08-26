¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 4?

El británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) sorprendió a los favoritos y se llevó la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), sobre 206,7 km, la jornada más larga de esta edición. En un final marcado por la confusión, Turner, de 26 años, aprovechó el lanzamiento de su equipo para imponerse en el esprint ante Jasper Philipsen y Edward Planckaert (Alpecin). Con el mismo tiempo, también entraron Mads Pedersen, el venezolano Orluis Aular y el uruguayo Guillermo Silva, todos dentro del top 10.

Turner llegó a la Vuelta tras abandonar el Renewi Tour y calificó la semana como “una locura llena de emociones”. Mientras tanto, la clasificación general tuvo cambios: el francés David Gaudu, vencedor en Limone Piemonte, se vistió con el maillot rojo por puestos, superando a Jonas Vingegaard, con quien comparte tiempo. Tercero marcha Giulio Ciccone a 8 segundos, seguido por Egan Bernal a 14 y un grupo de candidatos a 16 segundos, entre ellos Hindley, Buitrago, Jorgenson, Ayuso y Almeida.

La etapa, de perfil mixto y con más de 3.000 metros de desnivel, supuso la transición del “Giro de España” al “mini-Tour de Francia”. Desde la salida en Susa, la fuga del día incluyó a Mario Aparicio, Bonneau, Vervaeke, Sean Quinn y Joel Nicolau, quien se aseguró el liderato de la montaña tras pasar primero en el Col du Lautaret. Hacía una década que Caja Rural no lideraba una clasificación secundaria en la Vuelta.

El pelotón, liderado por Lidl y Alpecin, no permitió que la escapada prosperara, neutralizándola a 89 km de meta. Más tarde, el español Sinuhé Fernández y el francés Bruno Armirail intentaron sorprender, pero fueron absorbidos. En el tramo final, una caída de Barceló y Bennett añadió tensión antes del esprint.

El desenlace en Voiron estuvo cargado de nervios. Ineos lanzó a Turner con Filippo Ganna y el británico, bien ubicado a rueda de Philipsen, aprovechó el desorden para lograr su primera victoria en la Vuelta. Francia celebró el liderazgo de Gaudu, pero el gran golpe de la jornada fue la inesperada consagración de Turner en la fiesta de los velocistas.

Los colombianos no pasaron mayores problemas, en especial, Santiago Buitrago, quien fue el mejor 'escarabajo' de la fracción al ocupar la casilla 46° sin perder un solo segundo con Turner. En cuanto a la general tampoco desentona y se sostiene en la séptima plaza a 16 segundos de Gaudu.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2025 Getty Images