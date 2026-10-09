Giro de Lombardía, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV, con Evenepoel, Del Toro y Seixas

En gran forma y sin la presencia de Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro está ante una gran oportunidad para ganar el sábado el Giro de Lombardía, el 5º y último "monumento" de la temporada ciclista.

Pogacar, ganador en Lombardía en los últimos cinco años y compañero de Del Toro en el equipo UAE Emirates, se recupera de la caída que sufrió durante la última Vuelta a España, a finales de agosto.

Publicidad

Del Toro ha demostrado en las últimas semanas que se encuentra en un gran momento de forma: se impuso en el GP de Montreal a mediados de septiembre, apenas una semana antes de acabar en 5ª posición en el Mundial en ruta, sobre el mismo recorrido en Canadá, y 6ª en la prueba contra el crono.

Publicidad

El jueves, en el Giro del Piamonte, una prueba preparatoria para Lombardía, el ciclista de 22 años y tercero en el último Tour de Francia, fue uno de los protagonistas al atacar a 18 km de la meta, en la principal subida de la jornada.



Sólo pudo seguirle el neozelandés Finn Fisher-Black y ambos se mantuvieron escapados hasta que el pelotón les dio caza poco antes del último kilómetro de la prueba, que finalmente ganó el francés Dorian Godon.

No obstante, Del Toro, que ya fue quinto en la última edición del Giro de Lombardía, se ha quejado de molestias en una rodilla desde el Mundial de Canadá.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG). AFP

Publicidad

Para dar una idea de lo conseguido por Pogacar en el "monumento" ciclista más montañoso (tiene el récord de victorias junto a Fausto Coppi, aunque el esloveno lo logró en cinco ediciones consecutivas), todos los ganadores anteriores al líder del UAE están ya retirados: Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Esteban Chaves, Jakob Fuglsang...

Con la excepción del neerlandés Bauke Mollema, vencedor en 2019, y que a sus 40 años se despedirá el sábado del ciclismo profesional.

Publicidad

El recorrido de esta clásica será, un año más, implacable: 239 km entre Bérgamo y Como y seis puertos de montaña, para un desnivel positivo final de 4.600 metros.

Los principales rivales a la victoria en Lombardía deberían ser el belga Remco Evenepoel y el francés Paul Seixas, sin olvidar tampoco que puede tener el enemigo en casa, con el estadounidense Brandon McNulty, el nuevo campeón del mundo.

Remco Evenepoel, ciclista belga, es uno de los favoritos a ganar la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026 AFP

Publicidad

A qué hora y dónde ver el Giro de Lombardía 2026

Día: sábado 10 de octubre.

Hora: 4:00 a.m. (Colombia) / 11:00 a.m. (Italia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Recorrido, perfil y altimetría del Giro de Lombardía 2026

Recorrido, perfil y altimetría del Giro de Lombardía 2026 ProCycling Stats