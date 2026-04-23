Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

Este viernes 24 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 140 kilómetros que comienza en Llanes y termina en Pola de Lena.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de abr, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad