Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

La etapa reina de la Vuelta a Asturias 2026 se disputará este viernes 24 de abril sobre 140 kilómetros, con una primera mitad llana hasta la subida al Alto de la Cruz (3 km al 8 %), que marcará el inicio de un sube y baja entre los puertos de la Colladiella (9 km al 6 %), de Cueña (4 km al 6 %), y Carabanzo (2 km al 9 %).

Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026

Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026. Procycling Stats.

Favoritos a ganar la Vuelta a Asturias 2026



Jan Castellon – Caja Rural - Seguros RGA José Manuel Díaz – Burgos Burpellet BH Urko Berrade – Equipo Kern Pharma Filippo Baroncini – UAE Team Emirates - XRG Nairo Quintana – Movistar Team Txomin Juaristi – Euskaltel - Euskadi Iván Cobo – Equipo Kern Pharma Daniel Cavia – Burgos Burpellet BH Diego Pescador – Movistar Team Rodrigo Contreras – Nu Colombia

Hora y dónde ver la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026

Fecha: viernes 24 de abril.

Hora: 6:45 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: no tendrá transmisión en Colombia; siga todo al detalle en Gol Caracol y Caracol Sports.

