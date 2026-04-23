Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

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La etapa reina de la Vuelta a Asturias 2026 se disputará este viernes 24 de abril sobre 140 kilómetros, con una primera mitad llana hasta la subida al Alto de la Cruz (3 km al 8 %), que marcará el inicio de un sube y baja entre los puertos de la Colladiella (9 km al 6 %), de Cueña (4 km al 6 %), y Carabanzo (2 km al 9 %).
Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Favoritos a ganar la Vuelta a Asturias 2026
Hora y dónde ver la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Fecha: viernes 24 de abril.
Hora: 6:45 a.m. (hora Colombia).
Transmisión: no tendrá transmisión en Colombia; siga todo al detalle en Gol Caracol y Caracol Sports.
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