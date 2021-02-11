En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
CUMBRE PETRO-RODRÍGUEZ
ATENTADO BATALLÓN PICHINCHA
CRIMEN CAROLINA FLORES
EN AGUAS PROFUNDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Sebastián Henao

Sebastián Henao

Ciclista profesional colombiano actualmente en el equipo británico Ineos-Gerenediers

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana

    Este viernes 24 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 140 kilómetros que comienza en Llanes y termina en Pola de Lena.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el UAE Tour 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Nairo Quintana

    Este jueves 23 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su primera jornada un recorrido de 155 kilómetros que comienza en Oviedo y termina en Benia de Onís.

  • Carlos Betancur ganó la clasificación de los jóvenes del Giro de Italia de 2013.
    Carlos Betancur ganó la clasificación de los jóvenes del Giro de Italia de 2013.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Top-10: ciclistas colombianos que eran promesas y no llegaron a la gloria

    A continuación repasamos la carrera de 10 corredores colombianos que 'pintaban' como promesas, pero no se lograron consolidar en el más alto nivel del ciclismo mundial.

  • Harold Tejada, Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez.
    Harold Tejada, Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Sergio Higuita y todos los colombianos que han pasado por el Astana

    El ciclista Sergio Higuita fue presentado en el Astana y por eso en Caracol Sports repasamos a todos los colombianos que han pasado por el equipo kazajo.

  • Sebastian Henao, ciclista colombiano.
    Sebastian Henao, ciclista colombiano.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Sebastián Henao se destapó y reveló la situación que atravesó para ponerle pausa a su carrera

    Hace un par de meses, el Astana Qazaqstan informó que Sebastián Henao se apartaría del plantel profesional. Aunque no se sabía mucho, el propio pedalista ya contó lo que le pasó.

  • Sebastian Henao, ciclista colombiano
    Sebastian Henao, ciclista colombiano, en el Astana Qazaqstan
    Twitter del Astana Qazaqstan
    Ciclismo

    Pronta recuperación: Sebastián Henao pone pausa a su carrera deportiva por problemas de salud

    El anuncio oficial se hizo este martes, a través de las redes sociales del Astana y del propio ciclista, donde revelan detalles.

  • santi-buitrago-bahrain
    Santiago Buitrago, encabeza el grupo del Bahrain.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Así quedó la clasificación general del Tour de los Alpes 2022

    Santiago Buitrago se ubicó en la octava posición, siendo el colombiano con mejor rendimiento.

  • tour-de-los-alpes-2022
    Miguel Ángel López, Esteban Chaves y Brandon Rivera.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Colombia tendrá una nutrida legión de representantes para el Tour de los Alpes 2022

    Esta carrera se realizará del 18 al 22 de abril en territorio italiano y austriaco.

  • daniel-felipe-martinez
    Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del equipo INEOS Grenadiers.
    Getty Images
    Ciclismo

    Así será la última etapa de la Vuelta al País Vasco para Daniel Felipe Martínez

    El pedalista del equipo INEOS Grenadiers es el colombiano con más opciones para ganar esta carrera.

  • daniel-martinez
    Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano, junto con otros pedalistas en la Vuelta al País Vasco 2022 (Imagen de referencia).
    Getty Images
    Ciclismo

    Así será la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2022 para los ciclistas colombianos

    Por el momento, Daniel Martínez es el único pedalista nacional que está dentro del ‘top 10’ de esta carrera.