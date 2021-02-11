Noticias Caracol Sebastián Henao
Sebastián Henao
Ciclista profesional colombiano actualmente en el equipo británico Ineos-Gerenediers
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Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Nairo Quintana
Este viernes 24 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 140 kilómetros que comienza en Llanes y termina en Pola de Lena.
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Vuelta a Asturias 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 1 con Nairo Quintana
Este jueves 23 de abril, la Vuelta a Asturias 2026 tendrá en su primera jornada un recorrido de 155 kilómetros que comienza en Oviedo y termina en Benia de Onís.
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Top-10: ciclistas colombianos que eran promesas y no llegaron a la gloria
A continuación repasamos la carrera de 10 corredores colombianos que 'pintaban' como promesas, pero no se lograron consolidar en el más alto nivel del ciclismo mundial.
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Sergio Higuita y todos los colombianos que han pasado por el Astana
El ciclista Sergio Higuita fue presentado en el Astana y por eso en Caracol Sports repasamos a todos los colombianos que han pasado por el equipo kazajo.
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Sebastián Henao se destapó y reveló la situación que atravesó para ponerle pausa a su carrera
Hace un par de meses, el Astana Qazaqstan informó que Sebastián Henao se apartaría del plantel profesional. Aunque no se sabía mucho, el propio pedalista ya contó lo que le pasó.
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Pronta recuperación: Sebastián Henao pone pausa a su carrera deportiva por problemas de salud
El anuncio oficial se hizo este martes, a través de las redes sociales del Astana y del propio ciclista, donde revelan detalles.
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Así quedó la clasificación general del Tour de los Alpes 2022
Santiago Buitrago se ubicó en la octava posición, siendo el colombiano con mejor rendimiento.
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Colombia tendrá una nutrida legión de representantes para el Tour de los Alpes 2022
Esta carrera se realizará del 18 al 22 de abril en territorio italiano y austriaco.
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Así será la última etapa de la Vuelta al País Vasco para Daniel Felipe Martínez
El pedalista del equipo INEOS Grenadiers es el colombiano con más opciones para ganar esta carrera.
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Así será la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2022 para los ciclistas colombianos
Por el momento, Daniel Martínez es el único pedalista nacional que está dentro del ‘top 10’ de esta carrera.