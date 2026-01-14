Hubo respaldo para Jhohan Romaña desde San Lorenzo; "sé la buena persona que es"

Jhohan Romaña no para de ocupar páginas en los principales diarios deportivos de Argentina y todo tiene que ver con la 'novela' que se ha armado por el interés de River Plate por hacerse con su fichaje para el 2026.

San Lorenzo, su actual equipo, no ha aceptado las ofertas que han llegado desde la 'banda cruzada' por el colombiano; las negociaciones estarían estancadas. El defensor, de 27 años, querría salir del 'ciclón', y esa postura ya le costó críticas de un dirigente y quien pronunció unas duras palabras hacia el oriundo de Apartadó; sin embargo; en las últimas horas desde las toldas de San Lorenzo hubo respaldo para el 'cafetero'.

Fue el propio entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, el que salió en defensa de Romaña Espitia luego de que Ulises Morales, actual vocal CD del club de Almagro, haya dicho que es un mal tipo, hizo todo lo posible para irse libre. Hace circo en la cancha..."; esto lo pronunció en una reunión de la Comisión Directiva. El DT se mostró en desacuerdo con estas declaraciones y afirmó que el exIndependiente Medellín s una gran persona.



“Obviamente no estoy para nada de acuerdo, en absoluto. Yo convivo con los futbolistas, sé la clase de personas que son, sé cómo se manejan. Desayunamos juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, competimos juntos, queremos lo mejor para nuestro club”, expresó Ayude en conversación con los medios de comunicación.

A continuación, el timonel de San Lorenzo confirmó que les gustaría que Romaña siguiese en el club, que lo quieren retener. No obstante, reconoció que este tipo de futbolistas son constantemente pretendidos.

“Uno siempre, como digo, es un poco egoísta en el buen sentido y los quiere tener siempre, más con la relación que tengo con ellos. Obviamente, esperamos que se queden con nosotros, deseamos que continúen”, terminó por decir Damián Ayude.

