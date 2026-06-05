"Luis Díaz se merece el 'Balón de Oro', no estamos inventando nada, es un caso aparte ese 'man'"

Si hay que hablar de mundiales de fútbol, de experiencia con Selección Colombia en dicho certamen y de experiencias internacionales un hombre indicado para hacerlo es Carlos 'la Roca' Sánchez, quien jugó en clubes de Uruguay, Francia, Inglaterra, España, Italia y en nuestro país en Santa Fe y que fue el invitado de la semana en nuestro 'Anecdotario' de Gol Caracol.

Y a días de la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el otrora volante de marca tocó temas relacionados con esas experiencias pasadas bajo la orientación de José Pékerman y también se refirió sobre el presente de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, dos de nuestros referentes en la actualidad.

"Un Mundial queda marcado para toda la vida. Escuchar el himno es algo impresionante en un Mundial. La gente, los hinchas y nosotros lo cantamos fuerte, lo sentimos, es algo difícil de explicar, es muy emocionante, son muchas sensaciones, muchas cosas que se pasan por la cabeza de uno y esos momentos marcan un punto muy importante en mi vida", expresó aún con emoción Sánchez.

¿Qué siente un futbolista antes de jugar un Mundial?

"Antes de un Mundial se siente mucha ansiedad, hay cierto nerviosismo, te empiezas a cuestionar cosas, y empiezas hasta a pensar en cantidad de situaciones que de golpe te juegan en contra, porque hay ese querer estar con la Selección Colombia. Uno lo que quiere es que pasen los días rápido, porque eso es lo que todo jugador quiere vivir como futbolista".



¿Qué piensa de Luis Díaz, el gran referente del fútbol colombiano en la actualidad?

"Luis Díaz tenemos es que posicionarlo para el 'Balón de Oro', lo tenemos de decir nosotros, empoderarnos, empezar a hablar del tema, lo dicen otros, ¿por qué nosotros no?. ¿Qué perdemos?...no tenemos nada que perder, debemos hablar bien de nosotros, siempre en positivo. Y es que Luis Díaz se lo merece, no estamos inventando nada. Ojalá nos siga abriendo más puertas, es un caso aparte ese man".

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¿Y cómo ve al James Rodríguez de hoy?

"James es un amigo, es un hermano, es un jugador que es un embajador importante del país, es una grandísima persona, deseo y aspiro que pueda lograr su mejor estado físico ahora, porque en lo futbolístico nos puede dar mucho, seguro que nos va a ayudar mucho".

¿Quiénes fueron los mejores cinco jugadores con los que compartió en su carrera?

"James es uno de ellos; después con Declan Rice, en Aston Villa; Camilo Zúñiga, (Juan Guillermo) Cuadrado, y 'El Tigre Falcao'...Yo estoy de sexto ahí".

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Vea acá la entrevista de Carlos 'Roca' Sánchez en el Anecdotario de Gol Caracol