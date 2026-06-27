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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Harry Kane con Inglaterra

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el tanto de Harry Kane con Inglaterra

Este viernes, el delantero inglés volvió a marcar en el Mundial 2026, aumentó su cuenta personal y sigue prendido en la lucha por el título de goleador.

Por: EFE
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Harry Kane con la Selección de Inglaterra
AFP

Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L para una Inglaterra que coqueteó con una nueva decepción hasta que apareció el centrocampista del Real Madrid.

La selección panameña, que encaraba el encuentro ya eliminada, plantó cara hasta la segunda mitad, cuando la calidad individual de los Three Lions se impuso en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Bellingham, a la salida de un córner en el minuto 62, y Kane, de cabeza cinco después, confirmaron la superioridad del combinado de Thomas Tuchel. Gran actuación de Marcus Rashford, novedad en el once. El portero panameño Orlando Mosquera evitó un mal mayor.

Los canaleros se despiden de este Mundial 2026 sin haber marcado un solo gol, pero con el honor de haber competido ante Ghana, Croacia y durante la primera mitad contra Inglaterra, que se va al lado del cuadro con Brasil y Argentina.

Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra.
Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra.
Foto: AFP

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5 goles: Messi (Argentina)
4 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), Ousmane Dembélé (Francia)
3 goles: Harry Kane (Inglaterra), Brobbey (Países Bajos), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Sarr (Senegal)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cody Gakpo (Países Bajos), Elanga (Suecia), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzábal (España), Pepe (Costa de Marfil), Julián Quiñones (México), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza)
1 gol: Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), Ahmad Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Arda Guler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Raúl Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Nuno Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Luis Romo (México), Sadílek (República Checa), Mohamed Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Hélio Varela (Cabo Verde), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Ziko (Egipto)

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Tuchel quiso sacudir el once con cinco cambios de golpe con respecto al empate sin goles con Ghana. Dos en defensa, uno en el medio y dos en ataque, los más llamativos. Anthony Gordon y Noni Madueke dejaron sus lugares a Rashford y Bukayo Saka.

Además, Declan Rice, el motor inglés, y Reece James se quedaron fuera por molestias físicas.

En Panamá, tres cambios, pero ninguno de ellos era el delantero Cecilio Waterman, reclamo de la afición.

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