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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los tantos de Dembélé en Francia vs Noruega

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras los tantos de Dembélé en Francia vs Noruega

Este viernes siguen los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 y Ousmane Dembélé es protagonista en el equipo francés, que se enfrenta con los noruegos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Selección de Noruega vs. Selección de Francia
Ousmane Dembélé; jugador de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Lionel Messi con cinco anotaciones se mantiene en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026, luego de sus dos demostraciones de poder y calidad en la definición en las dos primeras fechas jugadas por la Selección Argentina.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Gol Caracol

"Luis Díaz ya es un líder en la Selección Colombia; la idea es que siga creciendo"

En el compromiso entre Francia y Noruega de este viernes, el que dijo presente fue Ousmane Dembélé, quien se acercó a otros artilleros que van en las primeras posiciones en la clasificación de máximos artilleros.

Selección de Noruega vs. Selección de Francia
Ousmane Dembélé; jugador de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

Estos son los goleadores del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá:

5 goles: Messi (Argentina)
4 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil), Ousmane Dembélé (Francia)
3 goles: Brobbey (Países Bajos), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania),
Sarr (Senegal)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cody Gakpo (Países Bajos), Elanga (Suecia), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Daniel Muñoz (Colombia), Oyarzábal (España), Pepe (Costa de Marfil), Julián Quiñones (México), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Rubén Vargas (Suiza)
1 gol: Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), Ahmad Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Arda Guler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Raúl Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Nuno Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Ostigard (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Gio Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Luis Romo (México), Sadílek (República Checa), Mohamed Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Hélio Varela (Cabo Verde), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Ziko (Egipto)

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