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Gol Caracol  / "Luis Díaz ya es un líder en la Selección Colombia; la idea es que siga creciendo"

"Luis Díaz ya es un líder en la Selección Colombia; la idea es que siga creciendo"

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa sobre el duelo de este sábado contra Portugal e hizo especial énfasis en Luis Díaz, la principal figura 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
AFP

Luis Díaz se ha convertido en una de las grandes figuras de la Selección Colombia y su papel dentro del grupo va mucho más allá de lo que aporta dentro del campo. El extremo del Bayern Múnich llega al partido contra Portugal, por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026, como uno de los referentes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que ya aseguró dos victorias en el torneo: 3-1 frente a Uzbekistán y 1-0 contra RD Congo.

En la previa del duelo ante los portugueses, en Miami, el entrenador argentino destacó la evolución del atacante colombiano y resaltó las características que lo han llevado a convertirse en uno de los líderes del plantel. Para Lorenzo, el impacto de Díaz no solamente está relacionado con sus goles, asistencias o desequilibrio individual, sino también con su comportamiento dentro del vestuario.

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“Ya es un líder en Colombia, no sólo con su juego, sino con su personalidad, con su humildad, con su entrega y el ejemplo que nos da cada día, así que estamos contentos, la idea es que él siga creciendo, como todos los jugadores del equipo sigan creciendo; ojalá este mundial catapulte a muchos jugadores a equipos élite del mundo y ese un objetivo, catapultar a esos jugadores a los mejores equipos”, dijo sobre la importancia del guajiro dentro del plantel.

Luis Díaz ha sido una pieza clave en el proceso de Néstor Lorenzo desde que el técnico asumió la dirección de la Selección Colombia. Su velocidad, capacidad para ganar duelos individuales y experiencia en el fútbol europeo lo han convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo nacional.

Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Luis Díaz en acción de duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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Además, el entrenador también habló sobre la exigencia física que ha tenido el atacante durante el Mundial 2026, teniendo en cuenta la cantidad de partidos y minutos acumulados. Sin embargo, Lorenzo aseguró que el jugador tiene una gran capacidad de recuperación y que el cuerpo técnico realiza un seguimiento constante para evitar sobrecargas.

“La carga de Lucho Díaz es normal, él viene acostumbrado por lo que tiene que jugar en Alemania, también en la Champions League. Pero es un jugador que se recupera rápido, aunque siempre lo vamos evaluando constantemente”, señaló el argentino.

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Colombia llega al cierre de la fase de grupos con tranquilidad después de sus dos triunfos iniciales, pero el partido contra Portugal representa una prueba de alto nivel. El equipo nacional busca mantener su buen rendimiento y cerrar la primera ronda como líder del grupo, mientras Luis Díaz espera seguir siendo uno de los protagonistas de una selección que apunta a llegar lejos en el Mundial 2026.

Daniel Muñoz y la importancia en la 'tricolor'

Daniel es un jugador con muchísimo talento. Tiene una gran capacidad para proyectarse por la banda, sorprender en ataque y llegar tanto por fuera como por dentro. Es un lateral moderno, con una enorme intensidad y muy buenas condiciones tanto ofensivas como defensivas. Para mí está entre los mejores del mundo en su posición y, afortunadamente, tenemos la fortuna de que juegue para Colombia.

Colombia llega al cierre de la fase de grupos con tranquilidad después de sus dos triunfos iniciales, pero el partido contra Portugal representa una prueba de alto nivel. El equipo nacional busca mantener su buen rendimiento y cerrar la primera ronda como líder del grupo, mientras Luis Díaz espera seguir siendo uno de los protagonistas de una selección que apunta a llegar lejos en el Mundial 2026.

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