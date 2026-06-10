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Gol Caracol  / Corea del Sur vs República Checa EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur vs República Checa EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido grupo A del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, y la selección coreana y checa se medirán en el duelo correspondiente al grupo A. ¡Aquí los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Corea del Sur vs República Checa E
Corea del Sur vs República Checa, partido grupo A del Mundial 2026
AFP

Corea del Sur partirá mañana como favorito para imponerse a la República Checa, que vuelve a un Mundial después de 20 años, en la presentación de ambas selecciones para el Mundial 2026. Ambos integrantes del grupo A, se medirán en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al oeste de la capital mexicana.

Los Guerreros de Taeguk son la selección asiática que más mundiales ha disputado; en esta, su duodécima participación, llegan con la misión de igualar aquel cuarto lugar que obtuvieron en la edición 2002, cuando, como uno de los anfitriones, terminaron en la cuarta posición. Para la República Checa, será apenas su segunda participación. En la primera en Alemania 2006 no superaron la fase de grupos.

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¿Cómo llega Corea del Sur?

Corea del Sur, dirigido por el seleccionador Hong Myung-bo, parte como favorito gracias a su juego veloz y dinámico en las transiciones generadas por Lee Kang-in, centrocampista del Paris Saint-Germain, que suele coronar con la efectividad de Son Heung-min, estelar de Los Angeles FC.

En la última línea, a pesar de contar con la solidez de Kim Min-jae, figura del Bayern Munich, los Guerreros de Taeguk suelen dejar espacios con sus hombres de media cancha que propician que los rivales los tomen en inferioridad numérica.

Corea del Sur
Acción de Juego de la Selección de Corea del Sur
AFP

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¿Cómo llega República Checa?

De su lado, la República Checa, del seleccionador Miroslav Koubek, intentará imponer el juego fuerte y de choque para quebrar la defensa asiática. La principal virtud de los checos radica en su rigor táctico y el orden en su bloque bajo que les permite saltar líneas para ir al ataque, una estrategia que les permitió superar las exigentes repescas europeas.

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En el ataque cuentan un buen juego aéreo y con la verticalidad de Patrik Schick, estrella del Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga y en el medio campo tienen el liderazgo del experimentado Tomás Soucek, quien será fundamental a la hora de frenar el ritmo rápido que intentará imponer el rival.

Corea del Sur vs República Checa EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur vs República Checa E
Corea del Sur vs República Checa, partido grupo A del Mundial 2026
AFP

Fecha: jueves 11 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia).

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Estadio: Guadalajara, Estadio Akron, de México

Transmisión: DSports - DGO

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