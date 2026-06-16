¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales?

Kylian Mbappé está decidido a hacer historia con su selección. Este martes 16 de junio, por la fecha 1 del grupo I del Mundial 2026, dijo presente en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. A los minutos 66' y 90+5', venció al guardameta, Édouard Mendy, escribiendo su nombre en el tanteador por duplicado.

De esa manera, el delantero del Real Madrid llegó a las 14 anotaciones en la historia de las citas orbitales. Recordemos que había inflado las redes en cuatro ocasiones en Rusia 2018 y se había reportado con ocho tantos en Qatar 2022. Así las cosas, sueña con convertirse en el máximo artillero de este certamen.

Quien lidera es el exatacante alemán, Miroslav Klose, con 16 goles, seguido del brasileño, Ronaldo Nazário, que ya se retiró, con 15 anotaciones, mientras que el podio lo completa el otro alemán, Gerd Müller, que también ya colgó los guayos, con 14 anotaciones. Razón por la que ninguno de ellos puede sumar más.

De hecho, entre los nueve primeros, además de Kylian Mbappé, el único que sigue vigente es Lionel Messi. El argentino tiene 13 goles en su cuenta, tras lo que hizo en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.



Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal AFP

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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).

2. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).

3. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).

4. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).

5. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).

6. Lionel Messi (Argentina) - 13 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).

8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).

9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).