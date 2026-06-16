Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales?

¿Cuántos goles le faltan a Kylian Mbappé para ser el máximo goleador de los Mundiales?

En el primer partido que disputó Francia en el Mundial 2026, Kylian Mbappé se reportó, siendo clave en la victoria sobre Senegal y acercándose a Miroslav Klose.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Selección de Francia vs. Selección de Senegal
Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal
AFP

Kylian Mbappé está decidido a hacer historia con su selección. Este martes 16 de junio, por la fecha 1 del grupo I del Mundial 2026, dijo presente en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal. A los minutos 66' y 90+5', venció al guardameta, Édouard Mendy, escribiendo su nombre en el tanteador por duplicado.

De esa manera, el delantero del Real Madrid llegó a las 14 anotaciones en la historia de las citas orbitales. Recordemos que había inflado las redes en cuatro ocasiones en Rusia 2018 y se había reportado con ocho tantos en Qatar 2022. Así las cosas, sueña con convertirse en el máximo artillero de este certamen.

James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia
Gol Caracol

James Rodríguez prueba su amor por la Selección Colombia en su primer examen del Mundial 2026

Quien lidera es el exatacante alemán, Miroslav Klose, con 16 goles, seguido del brasileño, Ronaldo Nazário, que ya se retiró, con 15 anotaciones, mientras que el podio lo completa el otro alemán, Gerd Müller, que también ya colgó los guayos, con 14 anotaciones. Razón por la que ninguno de ellos puede sumar más.

De hecho, entre los nueve primeros, además de Kylian Mbappé, el único que sigue vigente es Lionel Messi. El argentino tiene 13 goles en su cuenta, tras lo que hizo en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Selección de Francia vs. Selección de Senegal
Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal
AFP

Publicidad

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
2. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
3. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
4. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
5. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
6. Lionel Messi (Argentina) - 13 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

Gol de Mbappé vs Senegal
Gol Caracol

Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026

Kylian Mbappé en la Selección de Francia
Gol Caracol

Polémica acción en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026; ¿era penal para Mbappé?

Pelota disputada en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Kylian Mbappé

Selección Francia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad