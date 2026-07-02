De admirar a Neymar por televisión a desafiarlo en el Mundial; la historia de estrella de Noruega

A los 9 años, Antonio Nusa se enamoró de los malabares de Neymar con el balón cuando veía el Mundial por televisión. El domingo, convertido en jugador mundialista con Noruega, enfrentará a Brasil y a su viejo ídolo en los octavos de final de Norteamérica 2026.

Los 'vikingos' del implacable Erling Haaland se presentarán como un obstáculo de mucho cuidado para los pentacampeones mundiales. Y para Nusa, este viaje ha sido "una locura".

"Neymar ha sido mi ídolo desde que era muy joven. Cada vez que veo sus jugadas en YouTube, me inspiro. Soy feliz cuando lo veo jugar. Él fue mi héroe", comentó este atacante de 21 años.

"Esto es una locura. Es un sueño hecho realidad", comentó en declaraciones a la red televisiva brasileña SBT, en referencia al enfrentamiento que Noruega tendrá con Brasil en el Metlife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.



Gol de Antonio Nusa con Noruega afp

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Nusa anotó el martes su primer gol en una Copa del Mundo, en el triunfo 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

Abrió el marcador en este encuentro (39'), que finalmente fue definido por Haaland (86') luego del empate parcial de los Elefantes por intermedio de Amad Diallo (74').

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Nusa entró al área desde un costado, se quitó de encima a un adversario con un recorte e hizo un tiro inatajable, potente y pegado al segundo palo del arquero Yahia Fofana.

- Un triunfo y una camiseta -

Nusa ya sabe lo que es ganarle un partido a Neymar. Su club, el RB Leipzig, jugó el año pasado un amistoso con el Santos de Neymar en Brasil, en el que el equipo alemán salió airoso 3-1.

Tras el juego llevado a cabo en Bragança Paulista, casa del Bragantino, que como el Leipzig pertenece al grupo Red Bull, el extremo noruego intercambió camisetas con el astro del equipo en el que jugó Pelé.

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Y esa camiseta de Neymar "está en la sala de mi casa", relató Nusa poco después en una entrevista con CNN.

Ahora, el domingo, el partido es muy diferente, pues marcará el destino de Brasil y Noruega en el Mundial 2026.

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Nusa consideró en zona mixta que la clasificación a octavos representó "historia" para la selección escandinava, pero mostró confianza en que "lo que viene" puede ser "aún más grande".

Neymar, figura de la Selección Brasil, en medio del partido contra Japón por el Mundial 2026 AFP

- ¿Juega Neymar? -

Habrá que ver si Nusa y Neymar coinciden en el campo. Por un lado, Nusa es fijo en un ataque que comparte con Haaland y Alexander Sorloth.

Por el otro, Neymar, máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, solo ha jugado uno de los cuatro partidos disputados por el Scratch de Carlo Ancelotti en este Mundial.

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El delantero, de 34 años, se perdió las dos primeras presentaciones de su equipo por una lesión muscular, un empate 1-1 con Marruecos y un triunfo 3-0 sobre Haití en la fase de grupos.

Reapareció finalmente en la victoria 3-0 sobre Escocia, para ver sus primeros minutos con la Canarinha desde 2023.

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Se quedó en el banco en los dieciseisavos de final, en los que Brasil remontó para imponerse 2-1 a Japón.

"Si no empatábamos hasta el minuto 60, iba a ponerlo" y luego "estábamos pensando en ponerlo en la prórroga", explicó Ancelotti.

"Él está bien", remarcó el técnico italiano.