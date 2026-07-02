Colombia y la hazaña por superar su historia en los mundiales; Ghana en el horizonte; ¿lo logrará?

Doce años han pasado del último Mundial de la Selección Colombia y por la banda derecha ya no corre Juan Guillermo Cuadrado con su gambeta alegre y desequilibrante, pero sí se mantiene un James Rodríguez más líder y pausado, acompañado de un Luis Díaz veloz y con hambre de gloria.

Tras no asistir a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Colombia regresó al de Brasil 2014 bajo las órdenes del argentino José Néstor Pékerman y firmó la mejor actuación de su historia, terminando quinto entre los mejores equipos del mundo. También dijo presente en Rusia 2018 y alcanzó los octavos de final con el mismo entrenador.

En el Mundial 2026, el torneo de 48 equipos ya lo tiene entre los 32 mejores y este viernes los de Néstor Lorenzo, quien fuera asistente de Pékerman en 2014 y 2018, buscarán seguir avanzando en el encuentro que disputarán en el estadio de la ciudad de Kansas City frente a Ghana.

De argentino a argentino

El portugués Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda pasaron por el banquillo colombiano desde la salida de Pékerman y hasta la llegada de Lorenzo. El ciclo encabezado por los dos primeros no tuvo el resultado esperado y el equipo se quedó afuera de Catar 2022 tras acabar sexto en las eliminatorias.

Publicidad

De acuerdo con esto, las tres últimas participaciones mundialistas han sido bajo las órdenes de los dos argentinos y esto hace inevitable que sus ciclos sean comparados. En el camino hacia Brasil 2014, la selección de Pékerman acabó segunda en las eliminatorias con 30 unidades en 16 encuentros disputados, y esto le valió ser, por primera y única vez, cabeza de serie en un sorteo mundialista.

Cuatro años después, para Rusia 2018, comenzó un camino en el que se cosecharon 27 puntos en 18 partidos y acabó cuarta. En las eliminatorias para el presente Mundial de 2026, Colombia sumó 28 enteros en 18 encuentros y acabó tercera.

Publicidad

Con Pékerman y Lorenzo, el equipo fue a la Copa del Mundo al tiempo que también se subió al podio en copas América. Fue tercero en la edición Centenario de 2016 en Estados Unidos con el primero, y segundo en la de 2024 en el mismo país con su pupilo.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Getty Images.

Las nuevas figuras

Durante su ciclo, Pékerman formó un equipo que contó con varias figuras de destacadas carreras en el fútbol europeo. James Rodríguez lideró en 2014 a un equipo que selló una primera fase perfecta, en la que ganó los tres partidos contra Grecia, Costa de Marfil y Japón, y que en los octavos de final sacó a Uruguay con una recordada victoria por 2-0 en la que el número 10 brilló y anotó el que, a la postre, fue elegido como el mejor gol de ese mundial.

Abrió temprano el tanteador con esa gran diana y selló el boleto a cuartos con otra en la segunda parte. Tras el Mundial, el centrocampista fue transferido a Real Madrid. Mario Yepes, Pablo Armero, Juan Guillermo Cuadrado, Freddy Guarín, Carlos Bacca y Jackson Martínez fueron también parte fundamental de ese equipo.

Publicidad

Mientras tanto, Teófilo Gutiérrez lució el dorsal '9' de Radamel Falcao García, una de las grandes figuras del ciclo de Pékerman, quien se perdió el torneo por una lesión seis meses atrás. Doce años después solo cuatro futbolistas se mantienen: James, el portero David Ospina, el lateral Santiago Arias y el centrocampista Juan Fernando Quintero.

Junto a ellos aparecen ahora varias figuras como el lateral Daniel Muñoz, el centrocampista Richard Ríos y el atacante Luis Javier Suárez. Aunque, sin lugar a dudas, la gran estrella de la actualidad es el extremo Luis Díaz, ganador de la Premier League con Liverpool y de la Bundesliga con Bayern Múnich en las dos últimas temporadas.

Jugadores de la Selección Colombia en uno de los entrenamientos en la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

Publicidad

Ganar y seguir

Con ellos, Colombia buscará este viernes una nueva victoria y seguir de largo en un Mundial en el que busca sellar otra gran actuación. El siguiente rival en este empeño de superar lo hecho en 2014 será Ghana en Kansas City, una ciudad que se pintará de amarillo con los miles de seguidores de la selección que arribarán para alentarla.

Allí, Colombia se medirá por sexta vez con una selección africana en el marco de la Copa del Mundo e intentará replicar lo hecho en las últimas cinco ocasiones. Tras la derrota contra Camerún en Italia 1990, venció a Túnez en Francia 1998, a Costa de Marfil en Brasil 2014, a Senegal en Rusia 2018 y a República Democrática del Congo en la presente edición del certamen. La selección de 2014 tuvo una recordada actuación mundialista bajo las órdenes de Pékerman y la de 2026 busca hacer lo mismo con Lorenzo y un equipo de grandes figura.