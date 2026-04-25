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Gol Caracol  / Dura noticia para Jhon Arias y compañía; Palmeiras confirmó lo peor en un comunicado

Dura noticia para Jhon Arias y compañía; Palmeiras confirmó lo peor en un comunicado

En un momento clave de la temporada, Palmeiras dio a conocer una información por la que se lamentan los miles de hinchas, cuerpo técnico y jugadores.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Palmeiras, uno de los mejores de Sudamérica, celebra un gol en el Brasileirao
Palmeiras, uno de los mejores de Sudamérica, celebra un gol en el Brasileirao
Getty Images

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