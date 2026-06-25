Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La broma a Arturo Vidal al hablar de Colombia vs Portugal; "¿no te pegan en la casa?"

La broma a Arturo Vidal al hablar de Colombia vs Portugal; "¿no te pegan en la casa?"

Arturo Vidal, estrella de la Selección de Chile, se viralizó en redes sociales luego de lanzar su pronóstico de Colombia vs. Portugal junto a su compatriota Gary Medel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
Comparta en:
Selección Colombia se enfrentará a Portugal en la última fecha de la fase de grupos.
Selección Colombia se enfrentará a Portugal en la última fecha de la fase de grupos.
AFP.

Arturo Vidal y Gary Medel protagonizaron un curioso momento durante un live en redes sociales, en el que hablaron del esperado partido entre Colombia y Portugal. La conversación tuvo un toque de humor cuando el mediocampista chileno lanzó una particular broma relacionada con la vida personal de su compañero de generación.

El diálogo comenzó cuando Vidal preguntó por el duelo entre colombianos y portugueses: “El partido bueno que hay Colombia vs. Portugal, ¿quién gana?”. Ante esto, Medel respondió que sería un compromiso complicado: “Difícil, pero Portugal tiene jugadores con clase”.

Egipto e Irán se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Egipto vs. Irán: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo G del Mundial 2026

La Selección Colombia ha ganado en sus dos salidas en el Mundial 2026.
Selección Colombia

"La Selección Colombia ha tenido algunos errores, pero ha jugado bien"; así nos ve Dunga

Kazuyoshi Miura, jugador japonés.
Gol Caracol

El futbolista más longevo del mundo sigue haciendo historia: consiguió club a los 59 años

El exjugador del Bayern Múnich coincidió con el nivel del equipo europeo y agregó: “Están volando”, aunque rápidamente destacó a la selección sudamericana. “Pero Colombia igual”, respondió Medel, mientras Vidal insistió en que había que respaldar a los equipos del continente: “Hay que apoyar a los sudamericanos”.

A la hora de dar su pronóstico, el volante chileno se inclinó por un empate: “2-2 pongo”. Sin embargo, Medel le reclamó entre risas: “No te mojaste”, haciendo referencia a que Vidal no quiso escoger un ganador definitivo. Después, el mediocampista cambió su postura y afirmó: “Vamos con Colombia”.

Publicidad

Fue ahí cuando apareció la broma de Medel: “Si no te pegan en la casa”. El comentario generó risas porque hacía referencia a la relación de Arturo Vidal con la colombiana Sonia Isaza, empresaria y modelo, quien es pareja del futbolista chileno desde hace varios años.

Más allá de la broma, Vidal y Medel son dos de los referentes más importantes de la generación dorada del fútbol chileno. Ambos fueron protagonistas de los títulos de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además de disputar varios torneos internacionales con la selección de Chile.

Publicidad

Vidal construyó una extensa carrera en Europa, pasando por clubes como Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, donde ganó títulos nacionales y fue reconocido como uno de los mejores mediocampistas sudamericanos de su época. Por su parte, Medel destacó por su carácter y liderazgo como defensor y volante, con pasos por equipos como Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milán y Bologna.

Ahora, alejados de la competencia internacional como futbolistas activos con la selección chilena, ambos siguen siendo figuras muy seguidas por los aficionados y suelen protagonizar momentos virales en redes sociales.

Portugal en entrenamiento.
Selección Colombia

Portugal sufrió un contratiempo e interrumpió su preparación para enfrentar a la Selección Colombia

Jhon Janer Lucumí
Selección Colombia

Jhon Lucumí, entre la Selección Colombia del Mundial 2026 y las miradas de un gigante de la Serie A

Neymar Junior y Pelé
Gol Caracol

Neymar y la dura travesía para alcanzar un récord de Pelé en los mundiales; todo un hito histórico

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Arturo Vidal

Selección Colombia

Selección Portugal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad