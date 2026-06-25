La broma a Arturo Vidal al hablar de Colombia vs Portugal; "¿no te pegan en la casa?"

Arturo Vidal y Gary Medel protagonizaron un curioso momento durante un live en redes sociales, en el que hablaron del esperado partido entre Colombia y Portugal. La conversación tuvo un toque de humor cuando el mediocampista chileno lanzó una particular broma relacionada con la vida personal de su compañero de generación.

El diálogo comenzó cuando Vidal preguntó por el duelo entre colombianos y portugueses: “El partido bueno que hay Colombia vs. Portugal, ¿quién gana?”. Ante esto, Medel respondió que sería un compromiso complicado: “Difícil, pero Portugal tiene jugadores con clase”.

El exjugador del Bayern Múnich coincidió con el nivel del equipo europeo y agregó: “Están volando”, aunque rápidamente destacó a la selección sudamericana. “Pero Colombia igual”, respondió Medel, mientras Vidal insistió en que había que respaldar a los equipos del continente: “Hay que apoyar a los sudamericanos”.

A la hora de dar su pronóstico, el volante chileno se inclinó por un empate: “2-2 pongo”. Sin embargo, Medel le reclamó entre risas: “No te mojaste”, haciendo referencia a que Vidal no quiso escoger un ganador definitivo. Después, el mediocampista cambió su postura y afirmó: “Vamos con Colombia”.



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Fue ahí cuando apareció la broma de Medel: “Si no te pegan en la casa”. El comentario generó risas porque hacía referencia a la relación de Arturo Vidal con la colombiana Sonia Isaza, empresaria y modelo, quien es pareja del futbolista chileno desde hace varios años.

Más allá de la broma, Vidal y Medel son dos de los referentes más importantes de la generación dorada del fútbol chileno. Ambos fueron protagonistas de los títulos de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además de disputar varios torneos internacionales con la selección de Chile.

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Vidal construyó una extensa carrera en Europa, pasando por clubes como Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, donde ganó títulos nacionales y fue reconocido como uno de los mejores mediocampistas sudamericanos de su época. Por su parte, Medel destacó por su carácter y liderazgo como defensor y volante, con pasos por equipos como Boca Juniors, Sevilla, Inter de Milán y Bologna.

Ahora, alejados de la competencia internacional como futbolistas activos con la selección chilena, ambos siguen siendo figuras muy seguidas por los aficionados y suelen protagonizar momentos virales en redes sociales.