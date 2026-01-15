¿América de Cali está a la venta?; "nuestro ciclo en el club se cumplió"

Las recientes declaraciones de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, sacudieron el entorno escarlata y reabrieron un debate que desde hace tiempo ronda al club: ¿está el América cerca de cambiar de dueños? En diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo', el dirigente fue claro al reconocer que el proceso que él y su grupo emprendieron hace años podría estar llegando a su fin, aunque dejó en evidencia que una eventual venta no es sencilla ni inmediata.

“Nuestro ciclo en América ya se cumplió, pero vender América no es como vender un carro o una casa”, expresó Gómez, marcando el tono de una reflexión profunda sobre el momento institucional del club. Según explicó, los objetivos trazados al asumir el control del equipo se cumplieron en buena medida: sacar al América de la B, fortalecer la cantera, contar con una sede propia y devolverle protagonismo internacional. No obstante, también fue autocrítico al admitir que todavía hay tareas pendientes, como la obtención de un nuevo título y una participación más sólida en torneos continentales.

En ese sentido, Gómez reveló que han existido acercamientos concretos para vender la institución. Uno de los más avanzados fue con el Grupo Caltac, aunque finalmente no prosperó. “Estuvimos cerca de vender, pero nos dio miedo porque son venezolanos y cuando caigan Maduro y toda esa gente, empiezan a investigarlos”, confesó, dejando ver que el origen y el respaldo financiero de los posibles compradores es un factor determinante para dar el paso.

El máximo accionista fue enfático en que, si América cambia de manos, deberá ser con un grupo económico “rico y poderoso”, capaz de devolver al club al primer plano del continente. “Queremos un fondo fuerte que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”, afirmó, en una crítica directa a la limitada capacidad financiera de la mayoría de equipos del país. De hecho, sostuvo que solo Atlético Nacional y Junior cuentan con una caja suficiente para comprar y sostener grandes figuras, mientras que el resto debe ajustarse a realidades más modestas.



Más allá del tema de la venta, Tulio Gómez también se refirió al presente deportivo. Respaldó al técnico David González en su manejo del mercado de fichajes y explicó que no hay afán por contratar. “El profe se está tomando su tiempo para las contrataciones; no queremos traer al primero que llegue, sino al que mejor nos pueda aportar”, señaló.