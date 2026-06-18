América de Cali se mueve; confirmó un fichaje, una baja y hay siete jugadores en duda

América de Cali comenzó oficialmente la planificación del segundo semestre de 2026 y lo hizo con importantes novedades en su plantel profesional. A través de un comunicado, la institución 'escarlata' informó el inicio de la pretemporada, confirmó la salida del arquero Jorge Soto, reveló que varios futbolistas se encuentran en negociaciones con otros clubes y anunció la incorporación de Luis Quiñones como nuevo refuerzo.

El cuadro vallecaucano indicó que realizará una gira internacional de pretemporada por México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación del equipo para los retos deportivos que afrontará en los próximos meses.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicado fue la situación de varios integrantes de la plantilla. América confirmó que actualmente adelanta conversaciones con diferentes instituciones respecto al futuro de Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés.

Debido a dichas negociaciones, los siete futbolistas no harán parte de la delegación que participará en la gira internacional ni en los partidos preparatorios programados durante la pretemporada. Aunque el club no entregó detalles sobre los equipos interesados ni sobre el estado de las conversaciones, todo apunta a que varios de ellos podrían abandonar la institución en las próximas semanas.



📄 Información importante América de Cali. pic.twitter.com/zxjhddTvtW — América de Cali (@AmericadeCali) June 18, 2026

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Jorge Soto se despide de América

Por otra parte, América de Cali confirmó la salida del arquero Jorge Soto, quien terminó su vínculo contractual con la institución.

Según explicó el club, ambas partes sostuvieron conversaciones para buscar una renovación, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo que permitiera extender la relación laboral.

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"El arquero Jorge Soto finalizó su vínculo contractual con el Club y, tras un proceso de negociación para su continuidad, no se llegó a un acuerdo", señaló América en su comunicado oficial.

Además, la institución agradeció el profesionalismo y compromiso del guardameta durante su etapa vistiendo la camiseta escarlata y le deseó éxitos en los desafíos que afrontará en el futuro.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 al América de Cali 🤟🇦🇹 pic.twitter.com/Czxnn7kSz9 — América de Cali (@AmericadeCali) June 19, 2026

Luis Quiñones, la primera gran novedad

Mientras algunos jugadores están cerca de salir, América también comenzó a reforzar su plantilla. El club anunció oficialmente la contratación de Luis Quiñones, futbolista con amplia experiencia en el fútbol colombiano e internacional.

El extremo llega como una apuesta para fortalecer el frente ofensivo del equipo y aportar desequilibrio, velocidad y experiencia. A lo largo de su carrera ha vestido camisetas importantes en Colombia y México, convirtiéndose en un jugador reconocido por su capacidad para generar peligro por las bandas.

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Con estos movimientos, América de Cali empieza a darle forma a un nuevo proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026. La salida de varios futbolistas, la despedida de Jorge Soto y la llegada de Luis Quiñones marcan el inicio de una etapa de renovación en la que la dirigencia espera conformar una nómina competitiva para luchar por los objetivos de la temporada.