Junior, bendito en penaltis decisivos en Liga I-2026; fallaron Dayro Moreno, Rodallega y Morelos

Junior de Barranquilla, además de buen fútbol, tuvo ese toque de suerte a lo largo de la Liga BetPlay I-2026, pero, en especial, en la recta final. Y es que varios de los mejores cobradores de penalti del fútbol colombiano y que son figuras en sus respectivos clubes, fallaron en momentos decisivos: Dayro Moreno, Hugo Rodallega y Alfredo Morelos fueron quienes la pasaron mal.

En cuartos de final, el 'tiburón' midió fuerzas con Once Caldas. En la ida, el conjunto 'rojiblanco' venció 0-1 al 'blanco blanco', en el estadio Palogrande. Posteriormente, en la vuelta, quedaron 2-2, lo que le permitió avanzar al cuadro de Alfredo Arias. Pero hubo sufrimiento, pues, al 90', se sancionó penalti a favor de los de Manizales. Si marcaban, la serie se iba a definición de penaltis.

Como era de esperarse, Dayro Moreno se hizo cargo. No obstante, esta vez no estuvo fino. El guardameta, Mauro Silveira, se hizo gigante y atajó. De esa manera, Junior de Barranquilla se instaló en semifinales, donde volvió a sucede algo similar. Allí, el rival de turno fue Independiente Santa Fe. Fue 1-1 en El Campín y 0-0 en el Romelio Martínez, lo que llevó a hubiera penaltis.

Allí, Luis Fernando Muriel, Jermein Peña, Edwin Herrera, Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez marcaron para el 'tiburón', mientras que Maximiliano Lovera, Jáder Obrian, Emanuel Olivera y Jhojan Torres lo hicieron para el 'león'. Increíblemente, quien falló, enviando el esférico por encima del arco, fue Hugo Rodallega, capitán, líder y referente del club capitalino. Así fue como clasificó a la final.



Junior de Barranquilla Colprensa

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Ya instalado en la llave definitiva, Junior ganó, gustó y goleó 3-0 a Atlético Nacional, en el compromiso de ida. Con esa ventaja, dijo presente en el Atanasio Girardot, donde la pasó mal, pero contó con suerte: hubo tres palos y un penalti errado del 'verdolaga'. Cuando los dirigidos por Diego Arias estaban en su mejor momento, tras marcar el 1-0, se presentó una falta adentro del área.

Penalti a favor y Alfredo Morelos se hizo cargo. De manera increíble, 'el Búfalo' falló y envió la pelota afuera. Celebración y alegría en Junior de Barranquilla, que volvió a estar bendecido; caras largas y tristeza en Atlético Nacional, donde no podían creer lo que acababa de pasar. De esa manera, se confirmó la fortuna que tuvo el club barranquillero con los cobros desde el punto blanco.