Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Millonarios tiene este jueves 8 de octubre un nuevo reto en la Liga BetPlay II-2026, al visitar en el estadio Metropolitano de Techo a Fortaleza en cumplimiento de la jornada número catorce. Los de Alberto Gamero esperan volver al triunfo, luego del traspiés en la Copa Colombia.

Recordemos que el elenco 'embajador' fue eliminado por Barranquilla FC en los octavos de final del certamen, que reúne a los equipos de la A con los de la B, en la tanda de los penaltis por 5-4, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario. Fue un duelo donde los azules bogotanos generaron varias opciones de cara al arco rival para ganar la serie y avanzar; no obstante, el golero del cuadro 'currambero', Sebastián Guerra, se mostró firme bajos los tres palos, en incluso, fue figura en los cobros desde el punto blanco.

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En las toldas de Millonarios tildaron esta eliminación de vergüenza y hasta de ridículo. Ahora, todos los focos estarán centrados en la Liga.

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¿Cómo va el 'embajador' en la Liga BetPlay II-2026?

Millonarios enfrenta al Baranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Ya en el caso del certamen liguero, Millonarios llega al compromiso frente a los populares 'amix' luego de igualar 2-2 con Indepediente Medellín en el Atanasio Girardot, en compromiso pendiente de la cuarta jornada. En dicho encuentro se presentó el debut de Juan Guillermo Cuadrado.

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Actualmente, los dirigidos por Alberto Gamero se ubican en la sexta casilla de la clasificación general con 21 puntos en trece compromisos disputados. Mientras que Fortaleza se instala en la casilla número 16 con 10 enteros en doce juegos.

La convocatoria de Millonarios para enfrentar a Fortaleza por Liga BetPlay II:2026:

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Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.

Defensores: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.

Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Sebastián Mosquera.

Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay II-2026

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Día: jueves 8 de octubre del 2026.

Jornada: fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.

Horario: 8:10 p.m. (Colombia).

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).

Transmisión por TV: Win

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y demás. Igualmente, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.