Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay II-2026

Tras la eliminación en la Copa BetPlay, Millonarios pone todas sus opciones en la Liga, y este jueves, tendrá un buen reto frente a Fortaleza. ¡Agéndese y no se pierda este compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Millonarios visita a Fortaleza en la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios visita a Fortaleza en la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Millonarios tiene este jueves 8 de octubre un nuevo reto en la Liga BetPlay II-2026, al visitar en el estadio Metropolitano de Techo a Fortaleza en cumplimiento de la jornada número catorce. Los de Alberto Gamero esperan volver al triunfo, luego del traspiés en la Copa Colombia.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Recordemos que el elenco 'embajador' fue eliminado por Barranquilla FC en los octavos de final del certamen, que reúne a los equipos de la A con los de la B, en la tanda de los penaltis por 5-4, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario. Fue un duelo donde los azules bogotanos generaron varias opciones de cara al arco rival para ganar la serie y avanzar; no obstante, el golero del cuadro 'currambero', Sebastián Guerra, se mostró firme bajos los tres palos, en incluso, fue figura en los cobros desde el punto blanco.

Publicidad

Últimas noticias

Cristian 'Chicho' Arango, delantero de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

"No han sido días fáciles"; el crudo mensaje de Cristian 'Chicho' Arango tras su lesión de rodilla

Real Abogados, equipo de la Primera C del fútbol colombiano.
Exclusivo
Fútbol Colombiano

Equipo de la Primera C del fútbol colombiano hace 'vaca' para un viaje; "hasta empeñé un carro"

En las toldas de Millonarios tildaron esta eliminación de vergüenza y hasta de ridículo. Ahora, todos los focos estarán centrados en la Liga.

Publicidad

¿Cómo va el 'embajador' en la Liga BetPlay II-2026?

Millonarios enfrenta al Baranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay II-2026.
Millonarios enfrenta al Baranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Ya en el caso del certamen liguero, Millonarios llega al compromiso frente a los populares 'amix' luego de igualar 2-2 con Indepediente Medellín en el Atanasio Girardot, en compromiso pendiente de la cuarta jornada. En dicho encuentro se presentó el debut de Juan Guillermo Cuadrado.

Publicidad

Actualmente, los dirigidos por Alberto Gamero se ubican en la sexta casilla de la clasificación general con 21 puntos en trece compromisos disputados. Mientras que Fortaleza se instala en la casilla número 16 con 10 enteros en doce juegos.

La convocatoria de Millonarios para enfrentar a Fortaleza por Liga BetPlay II:2026:

Publicidad

Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.
Defensores: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.
Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.
Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Sebastián Mosquera.

Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Día: jueves 8 de octubre del 2026.
Jornada: fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026.
Horario: 8:10 p.m. (Colombia).
Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).
Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).
Transmisión por TV: Win

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y demás. Igualmente, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.

Publicidad

Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Gol Caracol

El desafío que le propuso el presidente de la Conmebol a Lionel Messi; ¿lo aceptará?

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026
Ciclismo

¿Qué pasa con Egan Bernal y cómo se siente en horas en las que se habla del retiro del ciclismo?

Relacionados

Fortaleza Fútbol Club

Millonarios FC

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad