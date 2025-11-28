Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Nacional, a 'muerte' en el Metropolitano: así se juega la cuarta fecha en cuadrangulares

Junior vs. Nacional, a 'muerte' en el Metropolitano: así se juega la cuarta fecha en cuadrangulares

Retornan las emociones en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, destacando el juego entre Junior y Nacional en Barranquilla. La jornada la cierran Medellín y América.

Por: EFE
Actualizado: 28 de nov, 2025
Acción de juego en el duelo entre Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, por Liga.
Foto: Colprensa.

