Gabriel Martinelli: "Sufrimos, pero no nos rendimos nunca; ahora quedan cuatro finales"

Autor del gol que decidió este lunes la agónica victoria 2-1 de Brasil sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial, Gabriel Martinelli se declaró "muy feliz" por el trabajo de "todo el equipo" en un partido que se complicó hasta el final.

Martinelli, de 25 años, entró al campo en el minuto 66 y anotó en el tiempo agregado para dar el triunfo a los pentacampeones del mundo.

"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación, mi familia, mi madre, mi padre, mis amigos", festejó el atacante del Arsenal inglés.

"Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo, que dio el máximo todo el juego", agregó en declaraciones a la transmisión oficial del compromiso disputado en Houston.



Gol de Gabriel Martinelli con Brasil AFP

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El mediocampista Bruno Guimarães, asistente de Martinelli en el gol, resaltó que Brasil nunca bajó los brazos.

"Sufrimos hasta el final, pero todo salió bien. No nos rendimos nunca y eso es importante. Teníamos cinco finales por delante y ahora faltan cuatro", dijo Guimarães a la cadena brasileña Globo. "Tenemos que seguir así (...), con este espíritu y, si Dios quiere, vamos a llegar lejos".