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Gol Caracol  / Gabriel Martinelli: "Sufrimos, pero no nos rendimos nunca; ahora quedan cuatro finales"

Gabriel Martinelli: "Sufrimos, pero no nos rendimos nunca; ahora quedan cuatro finales"

Después de haber marcado el gol de la victoria de Brasil sobre Japón y así clasificar a octavos de final del Mundial 2026, Gabriel Martinelli no ocultó su emoción.

Por: AFP
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Gabriel Martinelli celebra su gol con Brasil frente a Japón en el Mundial 2026
Gabriel Martinelli celebra su gol con Brasil frente a Japón en el Mundial 2026
AFP

Autor del gol que decidió este lunes la agónica victoria 2-1 de Brasil sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial, Gabriel Martinelli se declaró "muy feliz" por el trabajo de "todo el equipo" en un partido que se complicó hasta el final.

Martinelli, de 25 años, entró al campo en el minuto 66 y anotó en el tiempo agregado para dar el triunfo a los pentacampeones del mundo.

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

La final del Mundial 2026 está en riesgo, por incontrolable situación para la FIFA; ¡atención!

"No tengo palabras para describir la alegría que siento en mi corazón al ver a todo Brasil celebrando la clasificación, mi familia, mi madre, mi padre, mis amigos", festejó el atacante del Arsenal inglés.

"Estoy muy feliz por el partido de todo el equipo, que dio el máximo todo el juego", agregó en declaraciones a la transmisión oficial del compromiso disputado en Houston.

Gol de Gabriel Martinelli con Brasil
Gol de Gabriel Martinelli con Brasil
AFP

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El mediocampista Bruno Guimarães, asistente de Martinelli en el gol, resaltó que Brasil nunca bajó los brazos.

"Sufrimos hasta el final, pero todo salió bien. No nos rendimos nunca y eso es importante. Teníamos cinco finales por delante y ahora faltan cuatro", dijo Guimarães a la cadena brasileña Globo. "Tenemos que seguir así (...), con este espíritu y, si Dios quiere, vamos a llegar lejos".

Brasil ganó en el último minuto y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
Gol Caracol

Resumen de Brasil 2-1 Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026; vea los goles

Vinícius Jr con Brasil
Gol Caracol

La Selección de Brasil luchó y lo consiguió; 2-1 sobre Japón y pasó a octavos en el Mundial 2026

Bruno Guimarães con Brasil
Gol Caracol

Bruno Guimarães y el cabezazo que ahogó el grito de gol para Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

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