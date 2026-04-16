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Gol Caracol  / Histórico del fútbol sudamericano se retiró a los 42 años; ganó ocho títulos en Europa

Histórico del fútbol sudamericano se retiró a los 42 años; ganó ocho títulos en Europa

Luego de 22 años de carrera y más de 400 goles, un experimentado delantero decidió colgar los guayos en pro de darle prioridad a su familia.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Acción a balón parado.
Acción a balón parado.
Getty Images.

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