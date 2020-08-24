Síguenos en:
Costa de Marfil juega este miércoles en la Copa de África.
Costa de Marfil juega este miércoles en la Copa de África.
X de @FIFCI_tweet
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 24 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY miércoles 24 de diciembre del 2025. ¡Prográmese y no se pierda ninguno!

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Giro de Italia 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Giro de Italia 2025
AFP
Ciclismo

Regalo de navidad para Egan Bernal; Ineos fichó a ciclista que fue protagonista en Tour de Francia

Pensando en brillar y destacar en el 2026, Ineos Grenadiers anunció la contratación de un corredor que fue cuarto en el Tour de Francia 2025.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia
Foto: AFP
Colombianos en el exterior

James Rodríguez y una nueva pista sobre su futuro; club donde ya jugó le ofreció 'jugoso' salario

En las últimas horas, la prensa mexicana reveló detalles sobre James Rodríguez y su posible regreso a un club por donde ya dio destellos de su talento.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, los únicos con vida del grupo A para clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, los únicos con vida del grupo A para clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional y Junior recibieron fuerte castigo; la Dimayor no perdona

El ente rector del fútbol profesional colombiano reveló un último reporte disciplinario en el que no dejó pasar hechos protagonizados por hinchas de Nacional y Junior.

Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento
Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento
Twitter de Unión Magdalena
Fútbol Colombiano

Fin de la novela con Jannenson Sarmiento: hay comunicado oficial de Unión Magdalena

En sus redes sociales, Unión Magdalena confirmó la decisión final que se tomó con el jugador Jannenson Sarmiento, quien estaba muy cerca de fichar por el Junior de Barranquilla.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz.
Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz.
afp.
Tenis

¿Por qué Juan Carlos Ferrero no seguirá siendo el entrenador de Carlos Alcaraz?; "estoy dolido"

Una de las partes rompió el silencio y explicó a detalle porque rompieron la exitosa relación deportiva. ¿Es lo mejor para Carlos Alcaraz?

Roberto 'Pajarito' Buitrago en la Vuelta a Colombia.
Roberto 'Pajarito' Buitrago en la Vuelta a Colombia.
Archivo.
Ciclismo

Luto en el ciclismo nacional: falleció histórico corredor que ganó la Vuelta a Colombia

El martes 23 de diciembre, en horas de la noche, a los 88 años, murió uno de los pioneros del ciclismo colombiano. ¡Se 'daban leña' con 'Cochise' Rodríguez!

Marino Hinestroza en Nacional
Marino Hinestroza en Nacional
X @AtleticoNacional
Fútbol Colombiano

Marino Hinestroza, cerca de fichar por Boca Juniors; Nacional habría aceptado 'jugosa' cifra

El colombiano es objeto de fuerte interés por parte de Boca Juniors para este mercado de fichajes, y, según información de la prensa argentina, ya se sabría si el negocio se va a realizar o no.

Flamengo, finalista de Copa Libertadores
Flamengo, finalista de Copa Libertadores
Foto: AFP
Gol Caracol

Flamengo y un 2025 soñado con Jorge Carrascal como figura; lograron cuatro títulos

Terminó el año para el 'mengao' y su balance fue muy positivo. Con un gran aporte del colombiano Jorge Carrascal, el equipo de Rio de Janeiro levantó varios trofeos, entre ellos la Copa Libertadores.

La Bombonera recibirá el clásico Boca Juniors vs. River Plate, para el que adivino lanzó pronóstico.jpg
'La Bombonera', estadio para el clásico argentino Boca Juniors vs. River Plate.
Foto: Boca Jrs.
Colombianos en el exterior

Jugó 10 años en Boca Juniors y ahora suena para Atlético Nacional; tiene pasaporte argentino

Se trata de uno de los futbolistas con mayor recorrido en el conjunto ‘xeneize’ de Argentina, país en el que su nombre empezó a relacionarse con el cuadro verde de Antioquia.