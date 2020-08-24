Gol Caracol Didier Drogba
Didier Drogba
-
Gol Caracol
Hora y dónde ver EN VIVO por TV la despedida de Mario Alberto Yepes; estarán grandes estrellas
El Pascual Guerrero acogerá este sábado a estrellas del fútbol mundial en lo que será el adiós del fútbol profesional de Mario Alberto Yepes, excapitán de la Selección Colombia.
-
Gol Caracol
Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2023: cero y van ocho trofeos del mejor del mundo
Lionel Messi no para de recibir galardones y este lunes se convirtió en el protagonista de la gala del Balón de Oro 2023, que se entregó en un elegante y extenso acto.
-
Gol Caracol
¿Quiénes son Didier Drogba y Sandy Héribert, los presentadores del Balón de Oro 2023?
En el Teatro del Châtelet, de París, se hace hoy una nueva entrega del Balón de Oro donde el gran favorito es Lionel Messi. Didier Drogba, exjugador del Chelsea, será uno de los conductores de la gala.
-
Gol Caracol
Didier Drogba resaltó la labor de Mohamed Salah en Liverpool: "Si sigue así acabará con mis números"
El exdelantero de Chelsea no dudó en elogiar la calidad que tiene el atacante de los 'reds', quien cada vez demuestra mejor nivel.
-
Gol Caracol
'Drogbita' se pasó de confianza: el hijo del africano dice que es mejor que su padre
El hijo de la leyenda del Chelsea, habló con la prensa tras su reciente incorporación al Caratese, de la cuarta división del 'calcio'
-
Gol Caracol
De tal palo, tal astilla... Hijo de Didier Drogba arranca su sueño desde abajo, en la cuarta división italiana
Issac, heredero de la leyenda africana, tendrá su primera experiencia como profesional. Ya estuvo en las divisiones menores del Chelsea.
-
Gol Caracol
Didier Drogba no será presidente de la Federación de Costa de Marfil: rechazaron su candidatura
La Comisión Electoral del fútbol marfileño le comunicó al exjugador que no cumple con los requisitos para el cargo, aunque tiene cinco días hábiles para apelar la decisión.
-
Gol Caracol
Las razones por las que Didier Drogba debe esperar para ser Presidente de Federación marfileña
El legendario exfutbolista africano se postuló al puesto en junio pasado pero un conflicto entre la federación y la FIFA, tiene parcialmente suspendidas las elecciones.