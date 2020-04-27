Síguenos en:
Gol Caracol  / Guaraní

Guaraní

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    Botafogo recibirá a Guaraní, por los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Botafogo recibirá a Guaraní, por la llave 2 de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023

  • Guaraní se enfrenta ante la visita Huracán por la fecha 6 del grupo B
    Guaraní se enfrenta ante la visita Huracán por la fecha 6 del grupo B
    Gol Caracol

    Guaraní se enfrenta ante la visita Huracán por la fecha 6 del grupo B

    CONMEBOL - Copa Sudamericana 2023 Guaraní se enfrenta ante la visita Huracán por la fecha 6 del grupo B

  • José-Moya
    José Moya recibiendo la tarjeta roja en la Copa Sudamericana.
    AFP
    Gol Caracol

    José Moya salió expulsado con Guaraní, en la derrota 4-1 con Huracán por Copa Sudamericana

    En lo que fue el debut de Guaraní en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, José Moya dejó en inferioridad numérica a los suyos, tras ver el popular 'semáforo'.

  • Fernando Jubero
    Fernando Jubero, entrenador de Guaraní
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Fernando Jubero, entrenador de Guaraní: "no me han llamado para dirigir la Selección de Paraguay"

    El estratega español es uno de los más nombrados para sentarse en el banquillo del seleccionado 'albirrojo', tras el despido de Eduardo Berizzo.

  • ATLNACIONAL-GUARANI
    Acción de juego entre Atletico Nacional y Guaraní
    AFP
    Gol Caracol

    Atlético Nacional vs Guaraní EN VIVO: contundentes los 'verdolagas', que golean en el Atanasio

    Siga en directo las mejores incidencias del partido entre el ‘verdolagas’ y 'cacique’, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores.

  • Celebración de Atlético Nacional 020321 Dimayor E.JPG
    Festejo de gol de Atlético Nacional contra Alianza Petrolera. Dimayor.
    Campepaez
    Gol Caracol

    Atlético Nacional y Guimaraes se ponen a prueba frente a Guaraní, en Copa Libertadores

    Los 'verdolagas' enfrentaran a Guaraní, en la ida de la segunda fase de la 'gloria eterna', este jueves a las 7:30 p.m.

  • Guaraní vs Royal Pari
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    Guaraní será el rival de Atlético Nacional en la Copa Libertadores: dejó en el camino a Royal Pari

    El equipo paraguayo igualó 1-1 este miércoles con su par boliviano, pero avanzó tras haber ganado 1-4 en el juego de ida.

  • 335504_Gustavo Costas
    Gustavo Costas, técnico argentino de Guaraní. Foto: Getty Images.
    Gol Caracol

    Gustavo Costas presentó su carta de renuncia y no será más técnico de Guaraní, de Paraguay

    El exentrenador de Santa Fe llevó al club 'aurinegro' a la final del fútbol paraguayo y llegó a octavos de final en la Libertadores.

  • Raúl Bobadilla
    Raúl Bobadilla, futbolista de Guaraní.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Polémica en Paraguay: Raúl Bobadilla casi se desnuda celebrando un gol

    El futbolista de Guaraní, luego de anotar, realizó un acto censurable mientras festejaba el tanto frente a las cámaras de televisión.

  • Guarani v Gremio - Copa CONMEBOL Libertadores 2020
    Bautista Merlini, jugador de Guaraní.
    Pool/Getty Images
    Gol Caracol

    Gremio vs. Guaraní EN VIVO: alineaciones, mejores jugadas y estadísticas de los jugadores

    Siga en directo las mejores incidencias del partido entre los brasileños y paraguayos, en el marco del juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2020.

Lo más visto
Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez montado en el bus de los mejores en Europa; quedó en once ideal

El colombiano Luis Javier Suárez volvió a marcar gol con el Sporting de Lisboa y fue incluido entre los mejores jugadores sudamericanos del fin de semana.

Tara Moore, tenista británica.
Tara Moore, tenista británica.
AFP.
Tenis

Tenista positivo por dopaje en Copa Colsanitas demandó a la WTA por 20 millones de dólares

La tenista británica Tara Moore interpuso una demanda contra la WTA luego de que fuera absuelta de un caso de dopaje que se registró en la Copa Colsanitas de 2022.

Álvaro Angulo celebrando su gol en Pumas UNAM vs. Monterrey.
Álvaro Angulo celebrando su gol en Pumas UNAM vs. Monterrey.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Álvaro Angulo, figura con Pumas UNAM: anotó doblete en el triunfo 2-0 sobre Monterrey

En la Liga MX, Pumas UNAM venció a Monterrey gracias a una estelar actuación del lateral izquierdo colombiano Álvaro Angulo. ¡Vea el VIDEO de sus dos goles!

Luis Javier Suárez en Moreirense vs. Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez en Moreirense vs. Sporting de Lisboa.
AFP.
Colombianos en el exterior

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, ante nuevo tanto de Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa venció 3-0 a Moreirense con gol incluido del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien se mantiene firme en la lucha por el 'pichichi' del balompié luso.

Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones y Roger Martínez.
Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones y Roger Martínez.
AFP.
Colombianos en el exterior

El colombiano que sigue en cara a cara goleador con Cristiano Ronaldo; se metió otro intruso

La Liga de Arabia Saudita está muy apretada no solo en la lucha por el título sino también en la tabla de goleadores. Cristiano Ronaldo tiene un mano a mano con dos colombianos.

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Getty
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y un duro reto en Bayern Múnich, pese a su buen rendimiento; ojo que hay multa

El colombiano Luis Díaz está teniendo una temporada de ensueño, sin embargo, según la prensa alemana el Bayern Múnich le exige también fuera de la cancha.

Medellín vs. Liverpool.
Medellín vs. Liverpool.
AFP.
Fútbol Colombiano

Medellín vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Este martes 23 de febrero, Independiente Medellín recibirá a Liverpool, de Uruguay, por el juego de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores. El 'poderoso' va ganando la serie por 2 a 1.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido de Benfica por Champions League
AFP
Colombianos en el exterior

José Mourinho y una sorpresiva decisión previo a Real Madrid vs. Benfica; ¿culpa de Richard Ríos?

El director técnico del Benfica, José Mourinho, tomó una radical determinación antes del juego de vuelta contra Real Madrid, por la Champions League.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.
Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.
Getty Images.
Gol Caracol

Radical decisión de la UEFA con Gianluca Prestianni por caso de racismo contra Vinícius Jr

Este lunes, la UEFA emitió una sorpresiva determinación sobre Gianluca Prestianni, tras el hecho ocurrido en el juego Benfica vs. Real Madrid, en la Champions League.

Prestianni es acusado por Vinícius Júnior, de arremeter con actos racistas, en duelo de Champions.
Prestianni es acusado por Vinícius Júnior, de arremeter con actos racistas, en duelo de Champions.
Foto: AFP.
Gol Caracol

Benfica no se quedará con los brazos cruzados; apelarán la suspensión a Gianluca Prestianni

Luego de que la UEFA confirmara la suspensión de Gianluca Prestianni que le impide disputar el juego de vuelta contra Real Madrid, Benfica tomará cartas en el asunto.