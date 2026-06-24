Jürgen Klopp no se olvida de Luis Díaz; así lo presumió en sus redes sociales 'posando junto a él'

En medio del Mundial 2026, el entrenador Jürgen Klopp que se encuentra trabajando como comentarista en Estados Unidos, presumió una foto con Luis Díaz, que rápidamente generó revuelo en redes sociales y se hizo viral.

Hay que recordar que el alemán fue técnico del guajiro en Liverpool, él mismo lo pidió como fichaje para los 'reds' cuando el colombiano era figura con Porto hace algunos años, y que más adelante lo arropó en Anfield logrando grandes títulos juntos.

El estratega publicó una historia en su cuenta de Instagram posando junto a una publicidad de Luis Díaz en colaboración con Adidas, el alemán se le vio muy feliz posando con la pancarta gigante y acompañó la foto con una frase que decía: "miren a quien me encontré".

Esta historia la postearon diferentes cuentas de fans de Liverpool, en donde los hinchas no escondieron el dolor de ya no tener a estas dos figuras en el club, y otros hicieron un llamado para volverlos a juntar para la siguiente temporada, pese a que sea demasiado difícil.



Jürgen Klopp x Luis Díaz pic.twitter.com/ggklDutMD4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 24, 2026

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Lo cierto es que las reacciones de los seguidores de Jürgen fueron bastantes positivas en su cuenta. No es secreto el aprecio que le tuvo el alemán a 'Lucho' cuando competia en la Premier League, pues jugando con los 'reds' siempre le demostró apoyo y acogimiento excepcional al colombiano partido a partido.

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Hoy Klopp se encuentra alejado de los banquillos, y disfruta de sus vacaciones junto con un apoyo a una cadena de televisión comentando los partidos del Mundial 2026. Su futuro es incierto, aunque en los últimos meses se especuló una posible llegada al Real Madrid, lo cierto es que él mismo lo desmintió y no asegura que su regreso como entrenador este en sus planes para este año.

Mientras tanto, Luis Díaz continúa escalando en un nivel superlativo en el fútbol mundial, hoy se encuentra como uno de los mejores jugadores del mundo gracias a una excepcional temporada con Bayern Múnich en su primer año en el club de la Bundesliga. En 'cafetero' lidera la delantera de la Selección Colombia en el Mundial 2026, buscando hacer un papel protagónico de la mano de sus compañeros, para luego retornar a Alemania preparar lo que será la temporada 2026-27.