Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Suiza y Canadá, los clasificados del grupo B en el Mundial 2026; Bosnia, a la espera

Suiza y Canadá, los clasificados del grupo B en el Mundial 2026; Bosnia, a la espera

La última jornada del Mundial 2026 comenzó con la clasificación de Suiza y Canadá a los dieciseisavos de final. Bosnia Herzegovina venció a Catar, pero deberá aguardar si le alcanza como mejor tercero.

Por: AFP
Actualizado: 24 de jun, 2026
Comparta en:
Suiza y Canadá, clasificados del grupo B.
Suiza y Canadá, clasificados del grupo B.
AFP.

La selección de Suiza se clasificó para los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primera del grupo B, en el que Canadá también avanzó como segunda y Bosnia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de todos los cuartetos.

Suiza sumó siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que fue segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

Gol de Bosnia vs. Catar en el Mundial 2026
Gol Caracol

Vea el gol de Ermin Mahmić en Bosnia vs. Catar, por el Mundial 2026

Jugadores de Bosnia y Herzegovina festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el autogol de Sultan Al-Brake, en el Bosnia y Herzegovina vs. Catar, por el Mundial 2026

Bosnia vs. Catar
Acción de juego entre Bosnia vs. Catar
AFP

Catar, dirigida por Julen Lopetegui y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, finaliza última y queda matemáticamente eliminada.

Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles.

Publicidad

La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.

Gol de Rubén Vargas con Suiza
Gol Caracol

Vea el gol de Rubén Vargas en Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026

Hassan Al Haydos, jugador de Catar.
Gol Caracol

Vea el gol de Hassan Al Haydos en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

Kerim Alajbegović, jugador de Bosnia.
Gol Caracol

Vea el gol de Kerim Alajbegović en Bosnia Herzegovina vs. Catar, en el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Canadá

Selección Catar

Selección Suiza

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad