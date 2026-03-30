Kosovo vs. Turquía, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

Kosovo se enfrenta este martes en Pristina a Turquía en un choque decisivo por uno de las últimos plazas en el Mundial de 2026, en medio de euforia y máxima expectativa en el país balcánico, que desde su independencia en 2008 sigue luchado por un reconocimiento más amplio como nación.

El ganador de mañana jugará en el grupo D del campeonato, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Casi una década después, tras ser aceptada por la FIFA en 2016, el equipo está ahora a un solo paso de clasificarse por primera vez para un gran torneo, por lo que incluso el Gobierno de Kosovo, uno de los países más pobres de Europa, ha ofrecido a los jugadores un bono compartido de un millón de euros (1,15 millones de dólares).

Kosovo cerró la fase de grupos del Grupo B con tres victorias, dos empates y una derrota, y en el primer partido de la repesca superó, el viernes pasado, a Eslovaquia 3-4 como visitante, asegurando así el enfrentamiento final y decisivo contra Turquía, que se había impuesto por 1-0 a Rumanía.



El capitán de la selección, Vedat Muriqi, calificó este lunes en rueda de prensa una posible victoria como el momento más importante para Kosovo desde su independencia.

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"Siempre digo que no me importa marcar muchos goles, lo importante es que el equipo gane. Después de la independencia, esto podría ser la mayor alegría para nuestra gente", dijo el delantero del Real Mallorca, que durante años jugó en Turquía.

"Emocionalmente me siento diferente, me formé como futbolista allí (en Turquía) y tengo mucho respeto por la selección turca, pero mañana es distinto porque juego para la selección nacional. Daré lo mejor de mí para clasificar al Mundial como país", señaló Muriqi, quien ha marcado 32 goles para la selección de Kosovo.

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La exprovinca serbia, que tiene unos 1,8 millones de habitantes, en su gran mayoría albaneses étnicos, proclamó su independencia en 2008 una década después de la guerra de Kosovo (1998/1999) y tras décadas de violenta represión por parte de las autoridades serbias.

Desde entonces ha sido reconocido como estado independiente por la mayoría de los países occidentales, aunque no por otras potencias como Rusia, China o India, por lo que sigue sin ser miembro de la ONU y otros organismos internacionales, aunque sí de la UEFA, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI).

Kosovo celebra en repechaje al Mundial 2026 - Foto: AFP

Kosovo vs. Turquía, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026.

Hora: 1:45 p.m. Hora Colombia.

Estadio: Bilino Polje, Zenica (Bosnia y Herzegovina)

Transmisión: Disney+ y ESPN.

El primer ministro del país, Albin Kurti, destacó en un encuentro con los jugadores tras su victoria en Bratislava que el equipo tiene la oportunidad para "colocar a Kosovo y su historia de resiliencia y talento en los ojos de toda la humanidad".

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"Detrás de vosotros no está solo un país, sino toda una nación. Están los aficionados en el estadio, vuestras familias, los ciudadanos en cada hogar, pueblos y ciudades … y todos los albaneses alrededor del mundo. ¡Cada uno de ellos está con vosotros, apoyándoos en este momento histórico!", dijo.

Mientras, el entusiasmo de la afición en las calles y ciudades de Kosovo ha alcanzado niveles excepcionales y nunca vistos en el pequeño país balcánico, situado entre Montenegro, Albania, Serbia y Macedonia del Norte.

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Ante la limitada capacidad del estadio 'Fadil Vokrri', con sus sólo 14.000 localidades, la Federación de Fútbol de Kosovo, junto al Ayuntamiento de Pristina, ha organizado varias pantallas gigantes en la capital kosovar.

Entre los seguidores se respira una mezcla de esperanza y cautela. "Sé que Turquía es más fuerte, pero nuestros chicos no deben perder el impulso ni la confianza del público", dijo un hincha de 25 años a la prensa local. Otro aficionado señaló: "todo el país estará pendiente. Si no podemos estar en el estadio, estaremos en las calles, habrá pantallas gigantes".

Para Kosovo, subraya el editorial del diario Gazeta Express, "éste es el partido más importante de su historia", con el respaldo de su afición y la posibilidad de desafiar cualquier pronóstico.