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Gol Caracol  / Kosovo vs. Turquía, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

Kosovo vs. Turquía, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de repechaje para el Mundial 2026

A las puertas de su primer Mundial, Kosovo busca una victoria ante Turquía que trascienda lo deportivo para consolidar su identidad como nación tras años de lucha por el reconocimiento.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Kosovo
Kosovo clasificación al repechaje
AFP

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