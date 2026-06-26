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Gol Caracol  / Lionel Messi es noticia en la Selección Argentina, para duelo contra Jordania en el Mundial 2026

Lionel Messi es noticia en la Selección Argentina, para duelo contra Jordania en el Mundial 2026

El '10' es tema de debate en territorio argentino, debido a su posible presencia o no con la 'albiceleste', en el duelo frente a Jordania; este sábado 27 de junio.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales
AFP

Boleto en mano, Argentina dará descanso el sábado a la mayoría de sus titulares frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos mundialista aunque nadie descarta la presencia de Lionel Messi, siempre alérgico a las rotaciones.

El gran capitán, a sus 39 años recién cumplidos, podría tener minutos o incluso partir en el once inicial a pesar de que la cita en Arlington, a las afueras de Dallas, es un mero trámite para la campeona mundial.

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Este viernes el máximo goleador del Mundial participó en la última práctica que Argentina celebró todavía en Kansas City, donde tiene su campamento base en el Mundial de Norteamérica.

La escuadra de Lionel Scaloni se ejercitó en horario matinal, aprovechando un breve receso de la lluvia que cayó desde la tarde anterior, antes de emprender viaje hacia Arlington, donde el seleccionador y el zaguero Nicolás Tagliafico comparecerán ante la prensa.

La primera plaza del Grupo J ya le pertenece a Argentina gracias a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en dos exhibiciones para el recuerdo de Messi.

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La actual estrella del Inter Miami anotó los cinco goles, convirtiéndose en el mayor goleador de la historia del certamen y tomando la pole position para la Bota de Oro del Mundial.

Ese trofeo es uno de los pocos ausentes del museo del Diez, pero no es su única motivación para calzarse de nuevo las botas el sábado.

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Messi siempre ha defendido que mantenerse en el césped le ayuda a ganar ritmo competitivo y en esta ocasión, de no jugar el sábado, le esperaría un parón de 11 días hasta los dieciseisavos de final del 3 de julio en Miami, ante un rival aún por definir.

- "No pienso en la edad" -

El deseo de Messi se acentúa al encontrarse en su probable última aparición en el más trascendental de los torneos.

El pasado lunes convirtió el primer gol frente a Austria y no paró hasta asegurar el triunfo en el 90+5 tras una extenuante carrera.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
AFP.

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Ante la prensa no pudo ocultar su cansancio, pero aseguró que se encontraba "bien" físicamente y dispuesto a jugar el siguiente partido si así lo consideraba Scaloni.

"El técnico verá si jugaré o no, o cuánto jugaré. Él solo me pregunta cómo estoy físicamente, y yo me encuentro bien", afirmó.

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"Yo no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente", recalcó Messi, cuya nivel en este punto de su carrera tiene encandilado al mundo del fútbol.

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