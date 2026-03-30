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Gol Caracol  / Malas noticias para la selección de Uruguay; una de sus figuras, afuera del Mundial

Malas noticias para la selección de Uruguay; una de sus figuras, afuera del Mundial

El defensa del seleccionado celeste, y jugador del Palmeiras, Joaquín Piquerez estaría por fuera de la Copa del Mundo luego de haber sufrido una grave lesión que lo dejará varios meses afuera.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Joaquín Piquerez
Joaquín Piquerez jugador de Uruguay
AFP

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