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Noticias Caracol  / Braian Angola

Braian Angola

  • Braian Angola, colombiano del ASVEL Villeurbanne.
    Braian Angola, colombiano del ASVEL Villeurbanne.
    Getty Images.
    Más Deportes

    Braian Angola y su sacrificio para brillar en la Euroliga; "renuncié al 70% de mi salario"

    El colombiano Braian Angola fue elegido como el MVP de la semana en la Euroliga, gracias a su actuación con el ASVEL Villeurbanne. El escolta hizo una brutal confesión sobre su carrera.

  • Braian Angola en un partido entre Pinar Karsiyaka y UCAM Murcia, por la Basketball Champions League.
    Braian Angola en un partido entre Pinar Karsiyaka y UCAM Murcia, por la Basketball Champions League.
    FIBA
    Gol Caracol

    Braian Angola compartió sentido mensaje por difícil situación social que se presenta en Israel

    El basquetbolista colombiano Braian Angola compartió más detalles de lo que está viviendo, por cuenta del conflicto social que se presenta en Israel por estos días.

  • Braian Angola, jugador de la Selección Colombia.
    Braian Angola, jugador de la Selección Colombia, en un partido contra México.
    @FIBA
    Gol Caracol

    Braian Angola y una petición tras el terremoto en Turquía: "Ténganlos en sus oraciones"

    El basquetbolista colombiano Braian Angola, quien actualmente milita en el Pinar Karsiyaka de la liga turca, afirmó que está bien, pero que la "situación está bastante difícil".

  • Braian Angola en un partido entre Pinar Karsiyaka y UCAM Murcia, por la Basketball Champions League.
    Braian Angola en un partido entre Pinar Karsiyaka y UCAM Murcia, por la Basketball Champions League.
    FIBA
    Gol Caracol

    Braian Angola protagonizó una exhibición histórica en la Basketball Champions League

    El basquetbolista colombiano Braian Angola tuvo un desempeño memorable con el Pinar Karsiyaka, el mejor de su carrera. Lastimosamente, no fue suficiente para vencer a UCAM Murcia.

  • Braian Angola jugando baloncesto con una niña en su fundación en Villanueva, Casanare.
    Braian Angola jugando baloncesto con una niña en su fundación en Villanueva, Casanare.
    @angola_11
    Gol Caracol

    Braian Angola, un ejemplo más allá del básquet: tiene una fundación en Casanare, con 180 niños

    Braian Angola, una de las figuras de la Selección Colombia de Baloncesto y jugador del Galatasaray, apoya a la juventud de su pueblo natal Villanueva, a través del deporte.

  • braian-angola.jpeg
    Braian Angola, atacando el aro de Brasil.
    @FIBA
    Gol Caracol

    La Selección Colombia de baloncesto resurgió de las cenizas, venció a México y sueña con el Mundial

    Los dirigidos por Guillermo Moreno debutaron con victoria en la segunda fase de los Clasificatorios de las Américas para la cita orbital.

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