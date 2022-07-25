Noticias Caracol Braian Angola
Braian Angola
-
Braian Angola y su sacrificio para brillar en la Euroliga; "renuncié al 70% de mi salario"
El colombiano Braian Angola fue elegido como el MVP de la semana en la Euroliga, gracias a su actuación con el ASVEL Villeurbanne. El escolta hizo una brutal confesión sobre su carrera.
-
Gol Caracol
Braian Angola compartió sentido mensaje por difícil situación social que se presenta en Israel
El basquetbolista colombiano Braian Angola compartió más detalles de lo que está viviendo, por cuenta del conflicto social que se presenta en Israel por estos días.
-
Gol Caracol
Braian Angola y una petición tras el terremoto en Turquía: "Ténganlos en sus oraciones"
El basquetbolista colombiano Braian Angola, quien actualmente milita en el Pinar Karsiyaka de la liga turca, afirmó que está bien, pero que la "situación está bastante difícil".
-
Gol Caracol
Braian Angola protagonizó una exhibición histórica en la Basketball Champions League
El basquetbolista colombiano Braian Angola tuvo un desempeño memorable con el Pinar Karsiyaka, el mejor de su carrera. Lastimosamente, no fue suficiente para vencer a UCAM Murcia.
-
Gol Caracol
Braian Angola, un ejemplo más allá del básquet: tiene una fundación en Casanare, con 180 niños
Braian Angola, una de las figuras de la Selección Colombia de Baloncesto y jugador del Galatasaray, apoya a la juventud de su pueblo natal Villanueva, a través del deporte.
-
Gol Caracol
La Selección Colombia de baloncesto resurgió de las cenizas, venció a México y sueña con el Mundial
Los dirigidos por Guillermo Moreno debutaron con victoria en la segunda fase de los Clasificatorios de las Américas para la cita orbital.