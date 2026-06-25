Noruega vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo del Mundial 2026

La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland jugarán este viernes en uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial 2026, un choque que decidirá al líder del Grupo I y en el que sus dos grandes estrellas intentarán dar caza a Lionel Messi en la pelea de goleadores.

Noruega y Francia se medirán en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15.00 hora local, la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I.

Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal AFP

Francia y Noruega suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'les bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.



El primero del grupo se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia, Japón o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania -con un posible cruce en octavos de final- o, previsiblemente, España.

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El que quede segundo se enfrentará al también segundo del Grupo E, con Costa de Marfil como rival más probable. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.

Atractivo Mbappé vs. Haaland

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Más allá de la pugna por las posiciones, el partido tiene el gran atractivo del cara a cara entre Mbappé y Haaland, líderes de una Francia que es una de las grandes favoritas y de una Noruega en un gran momento de forma que aspira a ser la revelación del Mundial.

De hecho, en este nuevo Mundial con 48 selecciones y doce grupos, el Noruega-Francia sobresale en una primera fase con escasos enfrentamientos entre grandes selecciones, junto al España-Uruguay, Brasil-Marruecos o Portugal-Colombia.

Erling Haaland con Noruega AFP

Mbappé y Haaland llegan con dos dobletes cada uno, pero el '9' del Real Madrid, campeón del mundo en 2018, está a dos tantos de Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que el del Manchester City es un recién llegado tras 28 años de ausencia de Noruega.

Haaland ha firmado 59 goles en 52 partidos con Noruega, mientras Mbappé ha alcanzado los 60 en 100 encuentros con Francia, ambos ya consolidados como máximos goleadores históricos de sus selecciones.

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El delantero noruego, sin embargo, restó importancia al duelo y prefirió mirar a la clasificación de su equipo a la fase de eliminatorias.

"Estamos dentro, hemos conseguido pasar, lo cual es increíble. Así que no me preocupa demasiado ese partido. Francia probablemente nos gane, probablemente gane todo el torneo", afirmó Haaland tras derrotar a Senegal.

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Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, no estará en el banquillo de 'les bleus' tras abandonar la concentración para asistir al funeral de su madre, que falleció este martes. Su asistente, Guy Stéphan, dirigirá al equipo hasta su regreso.

Stéphan deberá decidir si mantiene los cambios introducidos por Deschamps en el partido ante Irak respecto al estreno frente a Senegal, que dieron más fluidez al ataque francés, con Michael Olise en la mediapunta, Bradley Barcola por la izquierda y Ousmane Dembélé por la derecha.

Gol de Mbappé en Francia AFP

Alineaciones probables:

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

Seleccionador: Stale Solbakken.

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Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps. En este partido, el equipo es dirigido por su asistente, Guy Stéphan.

Noruega vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo del Mundial 2026