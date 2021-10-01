Síguenos en:
Diego Costa

Diego Costa

  • Gabi, Filipe Luis, Diego Costa y Falcao García en el Atlético de Madrid.
    Gabi, Filipe Luis, Diego Costa y Falcao García en el Atlético de Madrid.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    "El Atlético de Madrid fue el club más importante de mi vida, pero me hizo mucho daño"

    Uno de los goleadores históricos del Atlético de Madrid hizo unas inéditas revelaciones sobre su estadía en el club 'colchonero'. ¡Contó de todo!

  • Diego Costa
    Diego Costa, nuevo jugador del Wolverhampton - Foto: @Wolves
    Gol Caracol

    Diego Costa consiguió equipo: fue presentado por el Wolverhampton, este lunes

    El delantero español Diego Costa no juega desde diciembre del 2021, estuvo cerca de llegar al Rayo Vallecano, pero al final arribó a la Premier League.

  • Diego Costa
    RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTUBRE 30
    Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Costa, de haber estado cerca de jugar en la Premier League a vivir un verdadero calvario

    De no creer lo que le pasó al delantero, en las últimas horas, al recibir una pésima noticia que apelará.

  • Diego Costa
    RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTUBRE 30
    Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Costa podría jugar en un gigante del fútbol sudamericano: Peñarol le habría hecho una oferta

    El delantero hispano-brasileño estaría en la mira del conjunto uruguayo, tras su paso por el Atlético Mineiro de Brasil.

  • Diego Costa
    RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTUBRE 30
    Getty Images
    Gol Caracol

    Se levanta secreto bancario a Diego Costa por una supuesta relación con una casa de apuestas

    Las autoridades brasileñas investigan un juego de azar que aparentemente ha cometido actos delictivos.

  • Celebración de Diego Costa, tras su gol con Atlético Mineiro
    Celebración de Diego Costa, tras su gol con Atlético Mineiro
    Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Costa, metido en escándalo por ser supuesto líder de red de apuestas ilegales

    El experimentado delantero se encuentra en la actualidad en Atlético Mineiro, de Brasil, y la noticia estalló este viernes.

Flamengo vs. Lanús - Recopa Sudamericana.
Flamengo vs. Lanús - Recopa Sudamericana.
Getty Images.
Gol Caracol

A Flamengo y Jorge Carrascal les hicieron un 'Maracanazo': Lanús, campeón de Recopa Sudamericana

Lanús superó (4) 3-2 (2) a Flamengo en Río de Janeiro y silenció el mítico estadio Maracaná. El colombiano Jorge Carrascal jugó 58 minutos con el 'mengao'.

Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.
Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.
@SantosFC
Gol Caracol

Ojo, Neymar; "Ancelotti no convocará en Brasil por nombre, es una persona muy seria"

El debate el Brasil sigue abierto en cuanto al listado final para el Mundial 2026, con el nombre de Neymar como una de las grandes dudas.

Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, en un partido del Racing de Santander, en España
Gustavo Puerta, mediocampista colombiano, en un partido del Racing de Santander, en España
Getty Images
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta y sus secretos para brillar en Racing de Santander; sueña con el Mundial 2026

El mediocampista vive un gran momento en el club de la segunda división de España, reveló cuál es la clave del éxito de su actualidad y del sueño que quiere cumplir desde que era niño.

Trofeo de la Champions League.
Trofeo de la Champions League.
AFP
Gol Caracol

Así se jugarán los octavos de final de la Champions League; Real Madrid enfrentará a Manchester City

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League, dejando enfrentamientos más que interesantes. ¡Vea acá los compromisos!

Luis Díaz es figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura del Bayern Múnich.
AFP
Colombianos en el exterior

Luis Díaz espera guiar al Bayern en Champions League; este es su rival en los octavos de final

Bayern Múnich tuvo una gran fase de liguilla y ahora confía en tener una buena serie frente a su contricante en los octavos de final. ¡Conozca a qué equipo enfrentarán Luis Díaz y compañía!

Manchester City vs. Real Madrid, por los playoffs de la Champions League.
AFP.
AFP.
Gol Caracol

"Es curioso que todas las temporadas estemos jugando contra Manchester City en la Champions"

Desde el Real Madrid reaccionaron sobre un nuevo enfrentamiento contra Manchester City, tras el sorteo de los octavos de final. Este duelo se está volviendo un clásico.

Lionel Messi, figura del Inter Miami.
Lionel Messi, figura del Inter Miami.
AFP
Gol Caracol

Lionel Messi y una accidentada visita con Inter Miami a Puerto Rico; le pegaron su susto

El astro argentino vivió un sobresalto en medio del compromiso de fogueo contra Independiente del Valle; todo quedó captado en video. ¡Acá lo que pasó con Lionel Messi!

Luis Díaz espera figurar en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich.
Luis Díaz espera figurar en el clásico entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich.
Getty
Colombianos en el exterior

Luis Díaz ante el reto más importante de la temporada en Bundesliga; el clásico Dortmund vs. Bayern

El Signal Iduna Park será testigo este sábado de un nuevo enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, duelo que podría definir el panorama en la Bundesliga.

'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí, jugadores colombianos del Betis y Bolonia, respectivamente.
'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí, jugadores colombianos del Betis y Bolonia, respectivamente.
Fotos: Getty
Colombianos en el exterior

'Cucho' Hernández y Jhon Lucumí ya tienen rivales en Europa League; los cruces de octavos de final

Los futbolistas colombianos en registro del Betis y Bolonia, respectivamente, conocieron este viernes a los equipos que enfrentarán en los octavos de final de la Europa League.

Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City respectivamente.
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City respectivamente.
Fotos: AFP
Gol Caracol

Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV

Real Madrid y Manchester City volverán a verse las caras en la Champions League; siendo la séptima vez que se enfrenten en una eliminatoria. Conozca cuándo será este serie por los octavos de final.

