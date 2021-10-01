Gol Caracol Diego Costa
"El Atlético de Madrid fue el club más importante de mi vida, pero me hizo mucho daño"
Uno de los goleadores históricos del Atlético de Madrid hizo unas inéditas revelaciones sobre su estadía en el club 'colchonero'. ¡Contó de todo!
Diego Costa consiguió equipo: fue presentado por el Wolverhampton, este lunes
El delantero español Diego Costa no juega desde diciembre del 2021, estuvo cerca de llegar al Rayo Vallecano, pero al final arribó a la Premier League.
Diego Costa, de haber estado cerca de jugar en la Premier League a vivir un verdadero calvario
De no creer lo que le pasó al delantero, en las últimas horas, al recibir una pésima noticia que apelará.
Diego Costa podría jugar en un gigante del fútbol sudamericano: Peñarol le habría hecho una oferta
El delantero hispano-brasileño estaría en la mira del conjunto uruguayo, tras su paso por el Atlético Mineiro de Brasil.
Se levanta secreto bancario a Diego Costa por una supuesta relación con una casa de apuestas
Las autoridades brasileñas investigan un juego de azar que aparentemente ha cometido actos delictivos.
Diego Costa, metido en escándalo por ser supuesto líder de red de apuestas ilegales
El experimentado delantero se encuentra en la actualidad en Atlético Mineiro, de Brasil, y la noticia estalló este viernes.